Онколог Марьенко: изжога может говорить о появлении предракового состояния

«При длительном воздействии кислоты на слизистую оболочку пищевода ее клетки начинают восстанавливаться с патологиями: такие клетки называются диспластическими. Дисплазия – предраковое состояние», - предупредила онколог в беседе с «Лайфом».

Онколог Марьенко сообщила: хотя изжога часто не является чем-то серьезным или опасным, частые жалобы на нее требуют повышенного внимания и консультации с врачом. Периодически появляющаяся у человека изжога может говорить о ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Наличие ГЭРБ означает, что кислый желудочный сок выбрасывается в пищевод, повреждая его слизистую оболочку. В связи с этим появляется дисплазия – измененное из-за регулярных повреждений состояние слизистой.Марьенко отметила, что появляющуюся дисплазию необходимо своевременно выявлять и лечить, чтобы избежать развития рака. Людям, которые часто ощущают у себя изжогу, следует обращаться к специалистам – самолечение в этом случае может лишь навредить. Не допустить появления ГЭРБ, в свою очередь, помогает отказ от курения, минимизация употребляемого алкоголя, контроль всего жирного, острого и соленого, употребляемого в пищу. Также онколог посоветовала не ложиться отдыхать сразу после еды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли в животе могут оказаться симптомом рака крови.

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