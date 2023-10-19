Терапевт Савельева: на невозможность согреться могут влиять анемия и гипотиреоз

«Щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов. Из-за этого происходит снижение основного обмена и мышцы начинают вырабатывать меньше тепла», - объяснила врач РИАМО влияние гипотиреоза на невозможность согреться.

«Еще дефицит гормонов надпочечников может быть причиной снижения артериального давления, что тоже приводит к ощущению холода», – дополнила эксперт.

Терапевт Савельева рассказала о распространенных причинах, объясняющих невозможность согреться из-за повышенной чувствительности к холоду. Она отметила, что чрезмерная зябкость иногда возникает из-за индивидуальных особенностей питания: например, из-за того, что человек не получает достаточно жиров, мяса. Кроме того, постоянная зябкость и невозможность согреться могут быт следствием недостатка витаминов группы В, например, витамина В12.Врач Савельева добавила: на невозможность согреться могут влиять анемия и гипотиреоз. Специалистка уточнила, что при железодефицитной анемии организм испытывает нехватку кислорода, и это меняет его теплообмен. Что касается гипотиреоза, в его случае происходят гормональные изменения, влияющие на процессы, связанные с выработкой тепла.Кроме того, жалобы на холод и замерзание начинают учащаться вследствие повышения уровня сахара в крови, чрезмерная зябкость может быть признаком сахарного диабета. При данном заболевании поражаются кровеносные сосуды и первыми начинают страдать мелкие периферические сосуды, делая постоянно холодными конечности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут влиять на появление утренних головных болей.

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