Терапевт Усов: внутренний фактор утренних головных болей – это болезни

«Кроме того, проблема может вызываться отдаленными травмами головы, а при гайморите и синусите – однообразным положением головы ночью. Также утреннюю головную боль способна вызвать развивающаяся в мозге опухоль», - рассказал Александр Усов.

Терапевт Усов сообщил в беседе с «Лайфом», что наличие разных болезней является внутренним фактором, провоцирующим дискомфорт из-за утренних головных болей, возникающих у человека. В частности, плохое самочувствие по утрам может обусловливаться сосудистыми спазмами на фоне колебаний кровяного давления или внутричерепного давления. Или же утренняя головная боль бывает связана с остеохондрозом – при этом происходит сдавливание артерий, доставляющих в мозг кровь, деформированными либо сдвинутыми шейными позвонками.Внешним фактором ее возникновения терапевт назвал негативное влияние окружающей среды. Это понятие может включать неудобную постель, непроветренную и душную спальню, нарушение биоритмов, загрязненный выбросами воздух, которым человек дышит ночью.Усов подчеркнул, что участившиеся пробуждения по утрам с головной болью являются серьезной причиной для обращения к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изжога может говорить о появлении предракового поражения слизистой пищевода.

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