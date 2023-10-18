Терапевт Усов: внутренний фактор утренних головных болей – это болезни

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утренняя головная боль

По словам терапевта Александра Усова, внутренним фактором головных болей по утрам являются болезни людей, от остеохондроза до рака.

Терапевт Усов сообщил в беседе с «Лайфом», что наличие разных болезней является внутренним фактором, провоцирующим дискомфорт из-за утренних головных болей, возникающих у человека. В частности, плохое самочувствие по утрам может обусловливаться сосудистыми спазмами на фоне колебаний кровяного давления или внутричерепного давления. Или же утренняя головная боль бывает связана с остеохондрозом – при этом происходит сдавливание артерий, доставляющих в мозг кровь, деформированными либо сдвинутыми шейными позвонками.

«Кроме того, проблема может вызываться отдаленными травмами головы, а при гайморите и синусите – однообразным положением головы ночью. Также утреннюю головную боль способна вызвать развивающаяся в мозге опухоль», - рассказал Александр Усов.

Внешним фактором ее возникновения терапевт назвал негативное влияние окружающей среды. Это понятие может включать неудобную постель, непроветренную и душную спальню, нарушение биоритмов, загрязненный выбросами воздух, которым человек дышит ночью.

Усов подчеркнул, что участившиеся пробуждения по утрам с головной болью являются серьезной причиной для обращения к врачу.

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Теги : утреннее недомогание, головная боль, Александр Усов
Терапевт Усов: внутренний фактор утренних головных болей – это болезни
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