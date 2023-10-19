Взрослые с СДВГ в 3 раза чаще заболевают деменцией

"Теперь исследование показало, что у людей, живущих с СДВГ, вероятность развития деменции почти в три раза выше, чем у людей без этого заболевания", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Определяя, подвергаются ли взрослые с СДВГ более высокому риску развития деменции, и если лекарства и/или изменения образа жизни могут повлиять на риски, результаты этого исследования можно использовать для лучшего информирования лиц, осуществляющих уход, и врачей».

«Врачи, клиницисты и лица, осуществляющие уход, работающие с пожилыми людьми, должны следить за симптомами СДВГ и приемом связанных с ними лекарств».

«Они возникают более чем в одной ситуации, например, дома и в школе. У детей могут быть симптомы как невнимательности, так и гиперактивности и импульсивности, или же у них могут быть симптомы только одного из этих типов поведения».

Короткая продолжительность концентрации внимания

Делать ошибки по неосторожности – например, в школьных заданиях

Забывчивость или частая потеря вещей

Неспособность выполнять задачи, которые утомительны или отнимают много времени

Выглядит неспособным слушать или выполнять инструкции

Постоянно меняющаяся деятельность или задача

Неспособность усидеть на месте, особенно в спокойной или тихой обстановке

Неспособность сконцентрироваться на задачах

Чрезмерные физические движения и разговоры

Неспособность дождаться своей очереди

Действовать не думая

Прерывание разговоров

Незначительное или полное отсутствие чувства опасности.

Деменция – синдром, связанный с продолжающимся упадком работы мозга.Таким образом, некоторые из наиболее распространенных симптомов включают потерю памяти, проблемы с повседневными задачами и изменения в поведении. Это вызвано повреждением или потерей нервных клеток головного мозга, в результате чего различные области органа сжимаются.Однако не всегда известно, почему происходит это повреждение.Исследование пыталось выяснить, подвергаются ли взрослые с СДВГ большему риску развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.Около пяти процентов детей и от трех до четырех процентов взрослых страдают расстройствами нервного развития.Обычно это приводит к тому, что люди испытывают трудности с концентрацией внимания и фокусировкой, а также к гиперактивности.СДВГ легче диагностировать у детей, чем у взрослых. Он также чаще встречается у мальчиков, чем у девочек.В рамках исследования исследователи проанализировали людей с СДВГ и без него, а также возникновение деменции среди групп по мере их старения.Они обнаружили, что наличие СДВГ у взрослых было связано со значительно более высоким риском деменции, даже если принимать во внимание другие факторы риска деменции, такие как сердечно-сосудистые заболевания.Команда предположила, что СДВГ у взрослых может проявляться как неврологический процесс, снижающий способность компенсировать последствия снижения когнитивных функций в более позднем возрасте.Симптомы дефицита внимания и гиперактивности в пожилом возрасте не следует игнорировать и следует обсуждать с врачами.Симптомы СДВГ у детей и подростков «четко выражены» и «обычно» заметны в возрасте до шести лет.Ранее МедикФорум писал о пользе вареных яиц для долголетия.

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