Взрослые с СДВГ в 3 раза чаще заболевают деменцией

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Взрослые с СДВГ в 3 раза чаще заболевают деменцией


Новое исследование показало, что взрослые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут подвергаться риску развития «тихого убийцы» в более позднем возрасте.


Деменция – синдром, связанный с продолжающимся упадком работы мозга.

Таким образом, некоторые из наиболее распространенных симптомов включают потерю памяти, проблемы с повседневными задачами и изменения в поведении. Это вызвано повреждением или потерей нервных клеток головного мозга, в результате чего различные области органа сжимаются.

Однако не всегда известно, почему происходит это повреждение.

"Теперь исследование показало, что у людей, живущих с СДВГ, вероятность развития деменции почти в три раза выше, чем у людей без этого заболевания", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Исследование пыталось выяснить, подвергаются ли взрослые с СДВГ большему риску развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Около пяти процентов детей и от трех до четырех процентов взрослых страдают расстройствами нервного развития.

Обычно это приводит к тому, что люди испытывают трудности с концентрацией внимания и фокусировкой, а также к гиперактивности.
СДВГ легче диагностировать у детей, чем у взрослых. Он также чаще встречается у мальчиков, чем у девочек.

«Определяя, подвергаются ли взрослые с СДВГ более высокому риску развития деменции, и если лекарства и/или изменения образа жизни могут повлиять на риски, результаты этого исследования можно использовать для лучшего информирования лиц, осуществляющих уход, и врачей».

В рамках исследования исследователи проанализировали людей с СДВГ и без него, а также возникновение деменции среди групп по мере их старения.

Они обнаружили, что наличие СДВГ у взрослых было связано со значительно более высоким риском деменции, даже если принимать во внимание другие факторы риска деменции, такие как сердечно-сосудистые заболевания.

Команда предположила, что СДВГ у взрослых может проявляться как неврологический процесс, снижающий способность компенсировать последствия снижения когнитивных функций в более позднем возрасте.

«Врачи, клиницисты и лица, осуществляющие уход, работающие с пожилыми людьми, должны следить за симптомами СДВГ и приемом связанных с ними лекарств».

Симптомы дефицита внимания и гиперактивности в пожилом возрасте не следует игнорировать и следует обсуждать с врачами.

Симптомы СДВГ у детей и подростков «четко выражены» и «обычно» заметны в возрасте до шести лет.

«Они возникают более чем в одной ситуации, например, дома и в школе. У детей могут быть симптомы как невнимательности, так и гиперактивности и импульсивности, или же у них могут быть симптомы только одного из этих типов поведения».

Общие симптомы включают в себя:
  • Короткая продолжительность концентрации внимания 
  • Делать ошибки по неосторожности – например, в школьных заданиях
  • Забывчивость или частая потеря вещей
  • Неспособность выполнять задачи, которые утомительны или отнимают много времени
  • Выглядит неспособным слушать или выполнять инструкции
  • Постоянно меняющаяся деятельность или задача
  • Неспособность усидеть на месте, особенно в спокойной или тихой обстановке
  • Неспособность сконцентрироваться на задачах
  • Чрезмерные физические движения и разговоры
  • Неспособность дождаться своей очереди
  • Действовать не думая
  • Прерывание разговоров
  • Незначительное или полное отсутствие чувства опасности.


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