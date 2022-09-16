Остановка сердца: СДВГ удваивают вероятность сердечных заболеваний

"Результаты большого исследования показывают, что у взрослых с СДВГ вероятность развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний в два раза выше, чем у тех, у кого нет такого состояния. У взрослых с СДВГ более чем в два раза выше вероятность развития по крайней мере одного сердечно-сосудистого заболевания по сравнению с теми, у кого без СДВГ. Это свидетельствует о том, что СДВГ является независимым фактом риска для широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Врачи должны тщательно учитывать сопутствующие физиологические заболевания и факторы образа жизни, чтобы помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с СДВГ», - объясняет врач.