Остановка сердца: СДВГ удваивают вероятность сердечных заболеваний
Последние научные данные подчеркивают необходимость мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы у людей с этим заболеванием, которым страдают как дети, так и взрослые.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является распространенным заболеванием нервной системы, от которого страдают около 1,5 миллиона человек в Великобритании. Основные черты расстройства, которые содержатся в его названии, заключаются в основном в невнимательности и гиперактивности. Хотя это состояние часто начинается в детстве , согласно новым данным , оно может продолжаться и предрасполагать взрослых к сердечно-сосудистым осложнениям.
"Результаты большого исследования показывают, что у взрослых с СДВГ вероятность развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний в два раза выше, чем у тех, у кого нет такого состояния. У взрослых с СДВГ более чем в два раза выше вероятность развития по крайней мере одного сердечно-сосудистого заболевания по сравнению с теми, у кого без СДВГ. Это свидетельствует о том, что СДВГ является независимым фактом риска для широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Исследователи оценили корреляцию между СДВГ и примерно 20 различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
У 38% людей с СДВГ было диагностировано по крайней мере одно сердечно-сосудистое заболевание, по сравнению с 24% людей без СДВГ.
«Врачи должны тщательно учитывать сопутствующие физиологические заболевания и факторы образа жизни, чтобы помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с СДВГ», - объясняет врач.
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