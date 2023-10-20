Недостаточно солнца осенью: эти 4 продукта содержат много витамина D





Это помогает при дефиците витамина D

"На самом деле этого запаса витамина D должно быть достаточно, чтобы пережить темное время года. Однако многим людям по-прежнему не хватает витамина D в организме", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

1. Лосось

2. Грибы

3. Яйца

"В большом яйце содержится около 44 международных единиц витамина D. Если вас беспокоит уровень холестерина, вам не о чем беспокоиться на этом этапе".

4. Овсянка

"Она также содержит много витамина D и помогают пополнить запас витамина D".

Помогают ли добавки витамина D?

"Прием добавок имеет смысл только в том случае, если ваш врач диагностировал у вас соответствующий дефицит витамина D и прописал добавки".

Длительный дефицит витамина D может нанести вред вашему здоровью. Потому что «солнечный витамин» необходим для костей и иммунной защиты.Для того чтобы организм самостоятельно вырабатывал витамин D, ему необходим солнечный свет. Но это редкость, особенно в зимние месяцы в Германии. Короткие дни и пасмурная погода обычно не дают нам необходимого количества солнечного света.Чтобы избежать дефицита этого важного витамина, вы можете что-то сделать для баланса витамина D в летние месяцы. Врач рекомендует подвергать лицо, руки и руки солнцу под открытым небом и без защиты от солнца два-три раза в неделю в период с марта по октябрь. Здесь половины времени достаточно, чтобы возник солнечный ожог, если его оставить без защиты.Хорошая новость: от 10 до 20 процентов наших потребностей в витамине D можно покрыть с помощью нашего рациона. Некоторые продукты содержат особенно большое количество витамина D.Лосось богат витамином D. Дикий лосось особенно впечатляет высоким содержанием витамина D. Стандартная 85-граммовая порция лосося содержит примерно 375 международных единиц (МЕ) витамина D.В грибах тоже много витамина Д. Но это зависит от вида гриба. Свежие лесные грибы содержат больше витамина D, чем покупные. Таков результат исследования содержания витамина D в грибах.Если у вас дефицит витамина D, вам также следует чаще есть яйца. Здесь яичный желток особенно богат витамином D.Исследования показывают, что яичный желток не влияет на уровень холестерина.Вы любите есть кашу? Тогда вы одновременно сделаете что-то полезное для своего баланса витамина D. Овсянка — настоящий кладезь витаминов, минералов и микроэлементов.Врачи и службы здравоохранения рекомендуют получать достаточное количество витамина D, лучше всего через солнечный свет или с пищей. Только если дефицит все еще сохраняется, следует принимать добавки витамина D.Ранее МедикФорум писал о пользе вареных яиц для долголетия.

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