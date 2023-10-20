Терапевт Алексеева: люди с гипертонией становятся подвержены и диабету

«В зрелом возрасте поджелудочная железа продолжает вырабатывать необходимый гормон (инсулин), но он не действует», - поделилась врач с «Вечерней Москвой».

«Есть ряд заболеваний, которые становятся основой для дебюта сахарного диабета – это гипертония, эндокринные патологии, синдром поликистозных яичников у женщин, болезни поджелудочной железы, вирусные инфекции по типу краснухи, ветряной оспы и даже грипп», - перечислила терапевт.

Терапевт Алексеева напомнила в интервью, что развитие сахарного диабета происходит в тесной связи с нарушением обменных процессов в организме: например, нарушаются углеводный или жировой обмен. Как результат, в крови возрастает уровень сахара в крови, и организму не хватает ресурсов справиться с опасным для него отклонением. В частности, это происходит, когда организм перестает нормально реагировать на инсулин и развивается инсулинорезистентность.Алексеева отметила, что инсулинорезистентность может возникать как возрастная проблема.Также медик обратила внимание на то, что людей могут делать склонными к заболеванию сахарным диабетом имеющиеся у них хронические патологии. Например, диабету часто бывают подвержены люди с гипертонией.Алексеева добавила, что при наличии ожирения или в том случае, когда человек часто подвергается стрессу, риск превратиться в диабетика тоже становится особенно высоким.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что остановка сердца может произойти у человека при увеличении физических нагрузок.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.