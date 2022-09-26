Какие болезни начинают обостряться осенью: терапевт Алексеева

«Погода уходит в минус, и сразу начинаются ОРВИ, грипп, болезни органов дыхания, слуха», - сказала Алексеева в комментарии «Вечерней Москве».

«Возникать герпес может по разным причинам, но именно в период простуд начинает активнее себя проявлять вирус герпеса простого типа (герпеса I), присутствующий в организме у 90 процентов населения», - проинформировала специалист.