Какие болезни начинают обостряться осенью: терапевт Алексеева
Из-за возникающей осенью нехватки важных микроэлементов может ослабевать иммунная система, и, как результат, происходит обострение некоторых болезней, говорят врачи.
В интервью терапевта Ларисы Алексеевой были перечислены болезни, обострение которых может возникать осенью, когда организм испытывает нехватку полезных веществ из свежей растительной пищи, а также подвергается погодным нагрузкам.
«Погода уходит в минус, и сразу начинаются ОРВИ, грипп, болезни органов дыхания, слуха», - сказала Алексеева в комментарии «Вечерней Москве».
Медик добавила, что осенью повышается риск переохлаждения из-за недостаточно теплой одежды. Его последствиями могут оказаться обострения пиелонефрита (воспаления в почках), а также воспаления в органах малого таза связанного с ним цистита.
Помимо этого, заметила Алексеева, осенью людей часто «атакует» герпес – вирусная инфекция, поражающая слизистые, эпидермис.
«Возникать герпес может по разным причинам, но именно в период простуд начинает активнее себя проявлять вирус герпеса простого типа (герпеса I), присутствующий в организме у 90 процентов населения», - проинформировала специалист.
Среди других недугов, склонных обострятся в осенний период, медик выделила суставные заболевания (артрит), нервные и психические расстройства, болезни кожи, гастриты. На их развитие может влиять снижение уровня витамина D, которое происходит из-за сокращения светового дня.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить простуду от гриппа.
Лариса Алексеева
Здоровье
врач-терапевт
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