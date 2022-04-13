Ваши глаза выдают плохую печень, диабет и другие болезни: терапевт Алексеева
Терапевт Лариса Алексеева объяснила, по каким изменениям с глазами можно определить плохое состояние печени, высокий сахар в крови и другие проблемы со здоровьем.
Необъяснимые и стойкие симптомы в глазах могут быть опасным сигналом возможных болезней, поэтом игнорировать их не стоит, лучше не откладывая времени обратиться к врачу.
«По глазам можно многое сказать об организме. Во-первых, выявить психические расстройства, во-вторых, определить, есть ли у пациента заболевания печени, сердечно-сосудистой системы, идут ли аллергические процессы», - сообщила Лариса Алексеева.
Что может произойти с глазами.
Зрение становится расплывчатым. Подобное изменение может выдавать наличие в организме сахарного диабета. Оно возникает вследствие неблагоприятных изменений с сосудами глаз из-за высокого сахара в крови.
Покраснение, кровоизлияния. Диабет делает сосуды глаз очень слабыми. Как объяснила Алексеева,
«сосудистые глаза и кровоизлияния могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета».
Желтизна белков. Желтоватые белки глаз выдают плохую печень, ее неспособность отфильтровывать билирубин.
Отек, складки, краснота. Если возникают аллергические нарушения или атопический дерматит, ваши глаза могут подвергаться покраснению, отекам, в области глаз появляются складки.
Коньюнктивит. Глазные выделения, зуд, боль, ощущение жжения – все эти малоприятные симптомы могут указывать на коньюнктивит. Данное нарушение нередко возникает как последствие перенесенного коронавируса, проинформировала терапевт в беседе с «Лентой.ру».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут проявляться таким симптомом как сосудистые звездочки на коже.
Лариса Алексеева
Здоровье
врач-терапевт, дерматолог
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