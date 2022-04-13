Ваши глаза выдают плохую печень, диабет и другие болезни: терапевт Алексеева

«По глазам можно многое сказать об организме. Во-первых, выявить психические расстройства, во-вторых, определить, есть ли у пациента заболевания печени, сердечно-сосудистой системы, идут ли аллергические процессы», - сообщила Лариса Алексеева.

«сосудистые глаза и кровоизлияния могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета».