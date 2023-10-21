Врач Подкорытова: разница между верхним и нижним давлением важна для здоровья

«Разница между верхним и нижним давлением также важна. Маленькая разница может говорить о различных проблемах. Увеличение разницы также может быть неблагоприятным признаком», - поделилась медик с порталом E1.ru.

«Артериальная гипертония диагностируется, когда давление превышает 140 на 90», - уточнила Подкорытова.

«Повышенные уровни артериального давления увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, связаны с риском когнитивных нарушений и деменцией, но своевременное лечение помогает снизить эти риски», - констатировала эксперт.

Врач Подкорытова напомнила, что артериальное давление (АД) отражает силу давления крови на сосудистую стенку. Верхнее (систолическое) давление является показателем работы сердца, а нижнее (диастолическое) – сосудов. Если эти показатели становятся слишком высокими или же, наоборот, низкими, – человеческий организм подвергается риску нарушений, включая такие опасные как инсульт головного мозга или инфаркт миокарда.Врач Подкорытова подчеркнула, что разница между верхним и нижним давлением тоже важна для состояния здоровья и самочувствия человека.Специалистка отметила, что в соответствии с рекомендациями, нормальное артериальное давление соответствует показателям в диапазоне от 120 на 70 до 129 на 79. Пожилые люди могут иметь несколько более высокое давление, для них это не будет считаться патологией.Врач заявила, что мужчины возрастом от 40 лет и женщины, у которых наступила менопауза, должны контролировать свое АД, периодически измерять его и при его высоких показателях обращаться к специалистам. Медик обратила внимание на то, что гипертония и другие болезни сердечно-сосудистой системы могут долго протекать без симптомов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарушение сердечного ритма после приема алкоголя говорит об опасном синдроме

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