Разное давление в левой и правой руке может указывать на атеросклероз

«разница в результатах последовательного измерения давления на левой и правой руке может говорить об атеросклеротическом поражении сосудов».

«При стойкой разнице показателей давления на правой и левой руке более 15 мм рт. ст. вероятно атеросклеротическое поражение сосудов», - сказала врач «Известиям».

Врач Демьяновская сообщила в интервью, чтоПо словам медика, измерять давление следует правильно – предварительно человек должен немного отдохнуть, побыть в покое (пять минут). Манжету тонометра нужно закреплять на уровне сердца.Демьяновская добавила, что на проблемные сосуды и возможный атеросклероз указывает устойчивая и существенная разница в показателях АД левой и правой руки.Невролог уточнила, что бывают случаи, когда при измерении давления люди замечают значительный разрыв между «верхним» и «нижним» давлением: например, первый показатель может превышать 140, а второй варьируется в пределах нормы. Если такое начинает повторяться, это может указывать на изолированную систолическую артериальную гипертензию. К ее возникновению ведут процессы артериосклероза и кальцификации сосудов, делающие их жесткими и подверженными травмам. Данное нарушение часто возникает при диабете, болезнях почек, остеопорозе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущение одышки ночью может указывать на заболевание сердца

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