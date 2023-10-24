Язык тела: врач-психиатр назвал 7 привычек, которые мгновенно сделают вас более привлекательными

1. Прямая осанка

"Позвольте вашим плечам свободно опуститься назад, это автоматически примет вас в более вертикальное положение", - говорит врач-психиатр Русаков Левон специально для МедикФорум.

2. Поддерживайте зрительный контакт

"Глядя другому человеку в глаза и обращая внимание на выражение его лица, вы демонстрируете уважение и сигнализируете о том, что вы внимательно слушаете", - объясняет врач-психиатр.

3. Выдвинете грудь вперед

4. Не скрещивайте руки на груди

5. Улыбайтесь

"Приветствуя или входя в комнату, просто сознательно потяните уголки рта вверх. Это сигнализирует о дружеском отношении и выглядит более симпатичным".

6. Приветствуйте людей с теплотой

7. Правильное рукопожатие

"Никто не хочет, чтобы ему вручили мертвое рукопожатие. Всегда смотрите другому человеку в глаза и слегка пожимайте ему руку".

Собеседование, первое свидание или встреча с будущими родственниками супруга – существует множество ситуаций, в которых хочется проявить себя с лучшей стороны.Язык тела относится к невербальным сигналам, которые мы используем для общения. Эти невербальные сигналы составляют огромную часть ежедневного общения. Фактически,Примеры языка тела включают выражение лица, взгляд, жесты, позу и движения тела. Во многих случаях то, что мыговорим, может передать огромные объемы информации.С помощьюЭто поможет вам выглядеть более уверенным и открытым.Когда вы разговариваете с другим человеком, наблюдение за движениями глаз является естественной и важной частью процесса общения.не смотрите слишком пристально! Это имеет тенденцию производить противоположный эффект.Сядьте прямо и вытяните грудь: небольшое напряжение в верхней части тела делает людей более жизнерадостными и искренними. Прямая осанка также помогает вам правильно дышать и тем самым предотвращает напряжение.Скрещенные руки создают оборонительное и закрытое впечатление. Просто позвольте рукам свободно свисать или засуньте руки в карманы брюк, если вы не знаете, куда их положить.Выражение лица человека может даже помочь определить, доверяем ли мы тому, что говорит человек. Ничто не открывает столько дверей, как дружеская улыбка.Дружеское приветствие заставляет вас выглядеть открытым и уверенным в себе. Приветствие обязательно будет ответным в дружеской форме и даже может состояться спонтанный разговор. Таким образом, вы также можете установить хорошие контакты с коллегами или соседями.Если вы хотите пожать кому-то руку, сделайте это правильно.Ранее МедикФорум писал о необычном симптоме больной печени.

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