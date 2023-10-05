Терапевт Кондрахин напомнил о негативном влиянии отопления на организм

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отопление

Отопление жилья защищает от осенних холодов, но также может негативно отражаться на работе организма, заявил терапевт Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин напомнил о негативном влиянии отопления на организм, который может пострадать от недостатка влаги в воздухе, пересыхающем из-за горячих батарей.

«Сухой и теплый воздух является провокатором заболеваний верхних дыхательных путей», - отметил специалист в интервью «Вечерней Москве».

Медик пояснил, что в условиях сухого из-за отопления воздуха слизистая в носовых проходах начинает также сохнуть и отекать. Это провоцирует частые эпизоды рефлекторного дыхания ртом. По словам Кондрахина, слизистая ротовой полости не фильтрует как нос болезнетворные бактерии, и в результате происходит развитие фарингитов, тонзиллитов.

«Когда в помещении становится сухо, пыль с пола также может стать причиной ухудшения состояния. Она провоцирует аллергические реакции, вирусные и бактериальные болезни», - добавил врач.

Медик констатировал, что из-за вдыхания пыли, в которой могут находиться бактерии и микробы, вполне реально заболеть ОРВИ.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : отопительный сезон, проблемы со здоровьем, Андрей Кондрахин
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