В холодное время года могут возникать опасные проблемы с сердцем

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здоровье сердца

В сезон холодов на состояние сердца негативно влияет целый ряд факторов, от низкой температуры до вредных привычек в еде.

Между временем года и здоровьем сердца существует связь, что подтверждается научными исследованиями. Например, ученые из Канады пришли к заключению, что зимой снижения температуры воздуха на один градус увеличивает риск сердечного приступа на 0,7%. Хирург Евгений Ширяев рассказал в беседе с «МедикФорум», почему в холодное время года могут возникать проблемы с сердцем.

Одна из причин, которые делают сердце более уязвимым в зимние месяцы, – это сосудистые изменения. В условиях холода человеческому организму нужно поддерживать на нормальном уровне внутреннюю температуру, и это заставляет сердце биться быстрее, чтобы перекачивать кровь. Но высокая частота сердечных сокращений сопряжена с большим риском нарушений, особенно если у человека уже имеются какие-то хронические нарушения. Поэтому зимой для многих повышаются риски образования тромбов, инсульта и сердечного приступа.

Совет врача: чтобы в холодное время года не перегружать сердце, нужно свести к минимуму потери тепла, правильно одеваться. В первую очередь, защищать от охлаждения следует конечности и голову.

Еще один фактор угрозы для здоровья сердца в холодное время года – это грипп. Его последствием может стать воспаление сердечной мышцы, поэтому очень важно соблюдать профилактику инфекции, делать прививку от гриппа.

Также в холода на сердце негативно влияет изменение пищевых привычек: люди начинают есть больше, чаще предпочитают высококалорийную пищу.

«Обильный прием пищи приводит к значительному увеличению притока крови к желудку. Если при этом  выйти на холод, то произойдет рефлекторное сужение сосудов, и необходимое количество крови не достигнет сердца. В таких условиях вполне может возникнуть сердечный приступ» - предупредил врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердце может пострадать, если человек съедает сразу большое количество еды за один раз.

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Евгений Ширяев
Евгений Ширяев
Здоровье
врач-хирург высшей квалификационной категории
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Теги : болезни сердца, холод, Евгений Ширяев
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