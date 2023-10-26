В холодное время года могут возникать опасные проблемы с сердцем

«Обильный прием пищи приводит к значительному увеличению притока крови к желудку. Если при этом выйти на холод, то произойдет рефлекторное сужение сосудов, и необходимое количество крови не достигнет сердца. В таких условиях вполне может возникнуть сердечный приступ» - предупредил врач.

Между временем года и здоровьем сердца существует связь, что подтверждается научными исследованиями. Например, ученые из Канады пришли к заключению, что зимой снижения температуры воздуха на один градус увеличивает риск сердечного приступа на 0,7%. Хирург Евгений Ширяев рассказал в беседе с «МедикФорум», почему в холодное время года могут возникать проблемы с сердцем.Одна из причин, которые делают сердце более уязвимым в зимние месяцы, – это сосудистые изменения. В условиях холода человеческому организму нужно поддерживать на нормальном уровне внутреннюю температуру, и это заставляет сердце биться быстрее, чтобы перекачивать кровь. Но высокая частота сердечных сокращений сопряжена с большим риском нарушений, особенно если у человека уже имеются какие-то хронические нарушения. Поэтому зимой для многих повышаются риски образования тромбов, инсульта и сердечного приступа.Еще один фактор угрозы для здоровья сердца в холодное время года – это грипп. Его последствием может стать воспаление сердечной мышцы, поэтому очень важно соблюдать профилактику инфекции, делать прививку от гриппа.Также в холода на сердце негативно влияет изменение пищевых привычек: люди начинают есть больше, чаще предпочитают высококалорийную пищу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердце может пострадать , если человек съедает сразу большое количество еды за один раз.

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