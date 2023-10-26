Врач Гинзбург: большое количество еды за один раз является угрозой для сердца

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пицца

Врач Михаил Гинзбург предупредил о риске сердечно-сосудистой катастрофы из-за переедания.

Врач-диетолог Гинзбург сообщил, что большое количество еды, поглощенной за один раз, является угрозой для сердца, поскольку в этой ситуации значительно возрастает его нагрузка. По словам медика, при наличии ишемии, проблем с кровообращением или коронарного синдрома подобное злоупотребление пищей может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия.

В частности, последствием большого количества еды за один раз могут стать нарушения дыхания и появление одышки. Сердечный ритм при этом учащается и повышается артериальное давление – при имеющихся у человека проблемах такие изменения в работе организма могут закончиться сердечно-сосудистой катастрофой.

«Можно объесться так, что разовьется инфаркт», – заявил Михаил Гинзбург «Москве 24».

Врач добавил, что переедание негативно сказывается на функциях органов пищеварительного тракта и может повлечь за собой развитие холецистита, панкреатита. Если человек склонен часто употреблять пищу в больших количествах, он с большой вероятностью будет иметь лишний вес, а заодно окажется подвержен болезням, которые ассоциируются с ожирением, в виде гипертонии, атеросклероза, диабета, подагры.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в борьбе с повышенным аппетитом бывает очень полезна теплая вода.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : переедание, опасность для здоровья, Михаил Гинзбург
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