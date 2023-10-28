Бустер витамина С: врач рассказала о пользе самого любимого и доступного фрукта

Вот сколько витамина С в яблоках

"Яблоко богато витаминами А, В1, В2 и С. Действует практическое правило, особенно когда речь идет о содержании витамина С: одно большое яблоко (около 200 г) может покрыть почти треть вашей дневной потребности. В частности, местные сорта — настоящие бомбы с витамином С", - говорит врач-диетолог Леметина Юлия специально для МедикФорум.

"Больше всего пектина содержится в сушеных кольцах яблок. Особая вишенка на торте: в 100 г яблока всего 60 ккал".

Яблоки очень полезны для кишечника

"Кишечник любит яблоки. Плоды особенно полезны при проблемах с кишечником, поскольку для функции кишечника важны такие витамины, как витамин А, витамин С, витамины группы В, ниацин и фолиевая кислота".

Яблоки снижают уровень холестерина

Яблоки снижают риск рака

Профилактика заболеваний бронхов и легких с помощью яблок

"Доказано, что люди, которые регулярно едят яблоки, меньше страдают заболеваниями бронхов и легких".

Яблоки улучшают здоровье зубов

Яблоки как домашнее средство от болезней

Яблоки, например, эффективны против диареи . Просто натрите сырое яблоко вместе с кожурой.

. Просто натрите сырое яблоко вместе с кожурой. Яблоко утром также может помочь при утреннем недомогании во время беременности.

Яблочный уксус рекомендуется при ангине и инфекциях горла. Для этого вам придется смешать стакан горячей воды (около 300 мл) со столовой ложкой меда и чайной ложкой яблочного уксуса.

Жареное яблоко с медом не только вкусно, но и помогает от охриплости голоса.

Яблочный чай помогает при нервозности, и его очень легко приготовить.

"Просто разрежьте яблоко вместе с кожурой и залейте его горячей водой, затем дайте бульону настояться в течение двух часов", - дает рецепт врач.

Яблоки не только очень вкусны, но и очень полезны. Но что именно в них содержится – и насколько они полезны для организма?Плоды также полны минералов, таких какОсобо примечательно: яблоки имеют высокое содержаниеПектин – это растворимая клетчатка, обладающая насыщающим эффектом.Это означает, что поскольку ценность пектина высока, т. е. яблоки очень богаты клетчаткой, они могут оказать положительное влияние на похудение. Поэтому никогда не следует чистить яблоки, иначе будет потеряно до 70 процентов полезных веществ.Вот пять веских причин съедать яблоко каждый день.Ингредиент пектин снижает уровень холестерина, поскольку связывает вредные вещества, а затем выводит их из организма.Благодаря содержащимся в мякоти флавоноидам и каротиноидам яблоки обладают еще и антиоксидантным действием. Семечковые плоды могут помочь снизить риск развития рака.Поэтому, если вы часто страдаете от этого заболевания, вы можете предотвратить его, регулярно потребляя яблоки.Яблоки часто называют «натуральной жевательной резинкой», поскольку содержащиеся в них фруктовые кислоты и клетчатка очищают зубы.Ранее МедикФорум писал о вреде гречневой каши для сосудов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.