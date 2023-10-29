Как снизить уровень холестерина, не исключая любимые продукты из своего рациона - кардиолог

"Важно помнить, что достижение сбалансированного уровня холестерина заключается не только в исключении определенных продуктов. Он сказал, что речь идет о принятии комплексного диетического подхода", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Все продукты

«Такие продукты, как оливковое масло, орехи, семена, бобовые, цельнозерновые и соя, богаты растительными стеролами, которые помогают снизить всасывание холестерина в кишечнике».

Понимание жиров

«Грецкие орехи — единственный орех, который содержит значительное количество незаменимой омега-3 АЛК растительного происхождения (2,7 г/30 г). АЛК способствует поддержанию нормального уровня холестерина в крови. Калифорнийские грецкие орехи также не содержат натрия и холестерина».

Качественные углеводы

Функциональные продукты - растительные стеролы

"Во-первых, они снижают транспорт холестерина. Растительные стеролы ограничивают транспорт холестерина из кишечника в кровоток организма. Это приводит к снижению уровня холестерина, не относящегося к ЛПВП. регулируют уровень холестерина в печени".

«Поиск способов сокращения потребления продуктов, подвергшихся ультраобработке, теперь является приоритетом, и появляется все больше данных о влиянии этого на здоровье, и мы знаем, что сокращение потребления продуктов, подвергшихся ультраобработке, в нашем рационе - лучшее что можно сделать для здоровья сердца».

Высокий уровень холестерина – это когда у человека в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Это состояние часто связано с диетой и в основном вызвано употреблением жирной пищи, недостаточными физическими упражнениями и избыточным весом.Но важно понимать, что не весь холестерин плох, особенно когда речь идет об изменении вашего рациона для снижения уровня холестерина.Хороший холестерин, известный как холестерин ЛПВП, на самом деле снижает вероятность возникновения проблем с сердцем или инсульта. Плохой холестерин, известный как ЛПНП, может повысить вероятность возникновения этих заболеваний.Отдавайте предпочтение цельным продуктам, ограничивая обработанные продукты, особенно богатые сахаром, вредными жирами и солями.Делайте акцент на ненасыщенных жирах в рационе, включая такие продукты, как оливковое масло, жирную рыбу (лосось, форель, сардины, сельдь и анчоусы), авокадо, орехи и семена.Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, а не рафинированным углеводам, так как они богаты клетчаткой, что помогает снизить уровень холестерина.Растительные стеролы помогают двумя способами.Растительные стеролы влияют на количество холестерина, вырабатываемого печенью, сигнализируя о том, что холестерина уже имеется достаточно. Это приводит к тому, что печень снижает выработку холестерина, что приводит к дальнейшему снижению уровня холестерина, не относящегося к ЛПВП.Диеты, богатые насыщенными жирами, могут повысить уровень холестерина не-ЛПВП. Современные исследования также указывают на пагубное воздействие ультраобработанных продуктов на здоровье сердца из-за содержания в них насыщенных жиров, добавок и склонности к чрезмерному потреблению.Ранее МедикФорум писал о вреде гречке для сосудов.

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