Врач Рунихина: с возрастом люди могут хуже ощущать жажду и пить слишком мало воды

432 Фото: https://unsplash.com/photos/clear-drinking-glass-filled-with-water-zFEY4DP4h6c
стакан воды

Врач-гериатар Надежда Рунихина: недостаточное питье воды повышает риск сгущения крови и тромбозов.

Врач Рунихина рассказала, что достаточное употребление воды является важной частью профилактики тромбозов, которые являются причиной большого количества инфарктов и инсультов. Но с возрастом чувство жажды может ощущаться гораздо менее интенсивно, и это приводит к тому, что люди пьют слишком мало воды. Между тем, недостаточное количество воды в рационе способствует появлению густой крови и связанных с ней рисков.

«С возрастом многие люди начинают хуже ощущать жажду. Уменьшение жидкости в организме приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций. В частности, повышается риск тромбозов, так как увеличивается вязкость крови», - сообщила Надежда Рунихина «АиФ».

Если с возрастом люди начинают пить слишком мало воды, они становятся подвержены такой патологии как тромбоз глубоких вен, сердечным приступам или инсультам, предупредила врач.

Что еще важно для защиты от густой крови и тромбов? С возрастом следует тщательнее контролировать питание: рацион должен быть обогащен продуктами, снижающими холестерин в крови, – овощами, фруктами, зеленью, цельнозерновыми кашами, жирной морской рыбой или морепродукты.

С осторожностью нужно употреблять продукты, богатые витамином К, усиливающим свертываемость крови.

Ранее портал MedikForum.ru писал о рекомендациях, которыми поделился для сохранения здоровых сосудов доктор медицинских наук Олег Аверков.

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Надежда Рунихина
Надежда Рунихина
Здоровье
врач-гериатар, профессор РНИМУ им. Пирогова
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Теги : густая кровь, польза воды, Надежда Рунихина
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Врач Рунихина: с возрастом люди могут хуже ощущать жажду и пить слишком мало воды