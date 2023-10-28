Профессор Аверков: для сохранения здоровых сосудов нужно обязательно двигаться

«Нужно обязательно двигаться. Не по работе, не по делам, а для здоровья. Не меньше 30 минут в день. И это должна быть именно физическая нагрузка: можно ходить специально те же 30 минут. Чтобы каждый день было полчаса любых физических упражнений, хотя бы приседаний и наклонов», - поделился ученый с «Российской газетой».

Профессор Аверков сообщил: для сохранения здоровых сосудов нужно обязательно двигаться. По словам медика, ограничение подвижности является одним из ключевых факторов, влияющих на развитие болезней сердечно-сосудистого характера.Также профессор Аверков считает необходимым ограничивать количество употребляемой в пищу соли. Врач высказался о том, что есть меньше соли следует практически всем людям, но в первую очередь тем, у кого имеется повышенное артериальное давление. Еще один совет эксперта: вместо обычной соли в виде натрий хлора в пищу лучше употреблять солевую смесь из натрий хлора, смешанного с калий хлором.Помимо этого, для сохранения здоровых сосудов Аверков призвал россиян не курить. Другой полезной для здоровья привычкой он считает питание по принципу интервального голодания.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на микроинфаркт.

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