Врач Строгая назвала пять ошибок, связанных с питьем воды
В некоторых случаях питье воды не приносит организму ожидаемой пользы, вместо этого оно лишь усугубляет проблемы со здоровьем, предупреждает врач-диетолог Ирина Строгая.
В своем интервью медик рассказала, что люди часто совершают одинаковые ошибки, связанные с питьем воды. Строгая назвала эти оплошности.
Слишком много воды. Многим кажется, что нужно выпивать примерно два литра воды в день, но на самом деле потребность организма в ней является индивидуальным свойством. Пить воду через «не хочу» – ошибка.
«Пить воду нужно только когда организм действительно испытывает жажду, в противном случае происходит вымывание запасов электролитов, что приводит к дефициту натрия в крови», - пояснила Ирина Строгая.
Быстрое питье. По словам врача, организму вредит получение сразу изрядной дозы жидкости за короткое время, это может привести к нарушению баланса жидкости, отечности.
Питье во время еды. Еще одна ошибка. Медик заявила, что прием большого количества воды при приеме пищи разбавляет соляную кислоту, которую содержит желудочный сок. Это способно негативно сказаться на пищеварении, поспособствовать появлению неприятных эффектов, например, кислотного рефлюкса.
Слишком холодная вода. Питье такой воды мешает нормально работать блуждающему нерву, от которого во много зависит пищеварительный процесс.
Вода из-под крана. Употребление водопроводной воды врач также считает ошибкой.
«В такой воде часто присутствуют фтор, хлор и прочие вещества, влияющие на гормоны, фертильность и мозг человека».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям врач рекомендует отказаться от ежедневных супов.
Ирина Строгая
ЗОЖ
врач-диетолог
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