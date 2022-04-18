Врач Строгая назвала пять ошибок, связанных с питьем воды

«Пить воду нужно только когда организм действительно испытывает жажду, в противном случае происходит вымывание запасов электролитов, что приводит к дефициту натрия в крови», - пояснила Ирина Строгая.

«В такой воде часто присутствуют фтор, хлор и прочие вещества, влияющие на гормоны, фертильность и мозг человека».