Невролог Сутормин: инсульт может произойти в возрасте 30−40 лет
Невролог Максим Сутормин: инсульт может произойти не только в пожилые годы жизни, но и в более молодом возрасте.
Невролог Сутормин рассказал, что инсульту, который представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, подвержены не только пожилые люди. По словам Сутормина, инсульт может произойти в возрасте 30−40 лет.
«Статистика говорит о том, что заболевание молодеет и инсультам подвержены и пациенты в возрасте 30−40 лет», — поделился медик с телеканалом «360».
Специалист подчеркнул: при развитии инсульта пострадавшему человеку необходимо оперативно оказаться профессиональную медицинскую помощь – эффективных методов спасения в домашних условиях не существует.
«В неврологии есть понятие «золотой час» – четыре с половиной часа, и если уложиться в них, вовремя вызвав бригаду скорой помощи, пациент может избежать тяжелых последствий», - проинформировал Сутормин.
Симптомы. По каким признакам можно узнать инсульт:
- Острая головная боль.
- Внезапная слабость.
- Потеря равновесия.
- Онемение с одной стороны тела.
- Асимметрия лица.
- Трудности с произнесением слов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Максим Сутормин
Здоровье
руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского
Оставить комментарий