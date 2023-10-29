Невролог Сутормин: инсульт может произойти в возрасте 30−40 лет

«Статистика говорит о том, что заболевание молодеет и инсультам подвержены и пациенты в возрасте 30−40 лет», — поделился медик с телеканалом «360».

«В неврологии есть понятие «золотой час» – четыре с половиной часа, и если уложиться в них, вовремя вызвав бригаду скорой помощи, пациент может избежать тяжелых последствий», - проинформировал Сутормин.

Острая головная боль.

Внезапная слабость.

Потеря равновесия.

Онемение с одной стороны тела.

Асимметрия лица.

Трудности с произнесением слов.

Невролог Сутормин рассказал, что инсульту, который представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, подвержены не только пожилые люди. По словам Сутормина, инсульт может произойти в возрасте 30−40 лет.Специалист подчеркнул: при развитии инсульта пострадавшему человеку необходимо оперативно оказаться профессиональную медицинскую помощь – эффективных методов спасения в домашних условиях не существует.По каким признакам можно узнать инсульт:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется микроинфаркт.

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