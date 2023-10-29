Невролог Сутормин: инсульт может произойти в возрасте 30−40 лет

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головная боль

Невролог Максим Сутормин: инсульт может произойти  не только в пожилые годы жизни, но и в более молодом возрасте.

Невролог Сутормин рассказал, что инсульту, который представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, подвержены не только пожилые люди. По словам Сутормина, инсульт может произойти в возрасте 30−40 лет.

«Статистика говорит о том, что заболевание молодеет и инсультам подвержены и пациенты в возрасте 30−40 лет», — поделился медик с телеканалом «360».

Специалист подчеркнул: при развитии инсульта пострадавшему человеку необходимо оперативно оказаться профессиональную медицинскую помощь – эффективных методов спасения в домашних условиях не существует.

«В неврологии есть понятие «золотой час» – четыре с половиной часа, и если уложиться в них, вовремя вызвав бригаду скорой помощи, пациент может избежать тяжелых последствий», - проинформировал Сутормин.

Симптомы. По каким признакам можно узнать инсульт:
  • Острая головная боль.
  • Внезапная слабость.
  • Потеря равновесия.
  • Онемение с одной стороны тела.
  • Асимметрия лица.
  • Трудности с произнесением слов.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Максим Сутормин
Максим Сутормин
Здоровье
руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского
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Теги : инсульт, возраст, Максим Сутормин
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