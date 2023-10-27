Врач Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

«Микроинфаркт может проявляться болевыми ощущениями в области сердца и за грудиной. Если появились такие симптомы – это повод заподозрить проблемы со стороны коронарных артерий», - поделилась медик с «Москвой 24».

Общий дискомфорт.

Слабость.

Ощущение удушья, нехватки воздуха.

Ощущение тяжести в грудной клетке.

Сам термин «микроинфаркт» говорит о том, что возникающая сердечная патология не столь значительна по сравнению с классическим инфарктом. Тем не менее, человеку, у которого он произошел, нужно обязательно обращаться к врачу, обследоваться, наблюдаться и соблюдать врачебные рекомендации – об этом рассказала в интервью терапевт Татьяна Романенко.По словам специалистки, при микроинфаркте в сердце появляются небольшие участки некроза – это последствия случившегося нарушения кровообращения. Человек от микроинфаркта не умирает, однако качество его жизни ухудшается, а ее продолжительность может быть существенно сокращена.Романенко назвала боль в груди в числе признаков этого события.Другие возможные симптомы:При возникновении перечисленных состояний рекомендуется оперативное обращение к врачу и проверка работы сердечно-сосудистой системы, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на развитие инсульта.

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