Врач Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

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слабость

Врач Татьяна Романенко: человек может не понять, что пережил микроинфаркт.

Сам термин «микроинфаркт» говорит о том, что возникающая сердечная патология не столь значительна по сравнению с классическим инфарктом. Тем не менее, человеку, у которого он произошел, нужно обязательно обращаться к врачу, обследоваться, наблюдаться и соблюдать врачебные рекомендации – об этом рассказала в интервью терапевт Татьяна Романенко.

По словам специалистки, при микроинфаркте в сердце появляются небольшие участки некроза – это последствия случившегося нарушения кровообращения. Человек от микроинфаркта не умирает, однако качество его жизни ухудшается, а ее продолжительность может быть существенно сокращена.

Романенко назвала боль в груди в числе признаков этого события.

«Микроинфаркт может проявляться болевыми ощущениями в области сердца и за грудиной. Если появились такие симптомы – это повод заподозрить проблемы со стороны коронарных артерий», - поделилась медик с «Москвой 24».

Другие возможные симптомы:
  • Общий дискомфорт.
  • Слабость.
  • Ощущение удушья, нехватки воздуха.
  • Ощущение тяжести в грудной клетке.
При возникновении перечисленных состояний рекомендуется оперативное обращение к врачу и проверка работы сердечно-сосудистой системы, подчеркнула эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, указывающих на развитие инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : микроинфаркт, признаки болезней сердца, Татьяна Романенко