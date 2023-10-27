Врач Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта
Врач Татьяна Романенко: человек может не понять, что пережил микроинфаркт.
Сам термин «микроинфаркт» говорит о том, что возникающая сердечная патология не столь значительна по сравнению с классическим инфарктом. Тем не менее, человеку, у которого он произошел, нужно обязательно обращаться к врачу, обследоваться, наблюдаться и соблюдать врачебные рекомендации – об этом рассказала в интервью терапевт Татьяна Романенко.
По словам специалистки, при микроинфаркте в сердце появляются небольшие участки некроза – это последствия случившегося нарушения кровообращения. Человек от микроинфаркта не умирает, однако качество его жизни ухудшается, а ее продолжительность может быть существенно сокращена.
Романенко назвала боль в груди в числе признаков этого события.
«Микроинфаркт может проявляться болевыми ощущениями в области сердца и за грудиной. Если появились такие симптомы – это повод заподозрить проблемы со стороны коронарных артерий», - поделилась медик с «Москвой 24».
Другие возможные симптомы:
- Общий дискомфорт.
- Слабость.
- Ощущение удушья, нехватки воздуха.
- Ощущение тяжести в грудной клетке.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, указывающих на развитие инсульта.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
Оставить комментарий