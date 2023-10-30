Невролог: признак сосудистой деменции проявляется в проблемах со слухом
Врач рассказал, как здоровье ушей может косвенно влиять на риск развития сосудистой деменции.
«Сосудистая деменция — это форма деменции, которая обычно вызвана снижением притока крови к мозгу. Это снижение кровотока может быть вызвано множеством различных причин, таких как небольшие инсульты, обструкции или повреждение кровеносных сосудов головного мозга», - говорит врач-невролог Боценко Виктор специально для МедикФорум.
Сосудистая деменция несколько чаще встречается у мужчин.
Люди с семейным анамнезом сосудистой деменции также могут подвергаться несколько большему риску.
Другими факторами, повышающими вероятность развития сосудистой деменции, являются:
- повышенное артериальное давление
- нарушение слуха
- курение
- ожирение
- депрессия
- физическое бездействие
- социальная изоляция
- чрезмерное употребление алкоголя
- травматическое повреждение мозга
- высокий уровень загрязнения воздуха и вторичного табачного дыма
Невролог объяснил, как здоровье ушей человека может повлиять на риск сосудистой деменции из-за его связи со здоровьем сердечно-сосудистой системы.
«Некоторые исследования показали, что существует корреляция между потерей слуха и снижением когнитивных функций»,- объясняет Боценко.
Он сказал, что в некоторых случаях это может означать, что здоровье ушей является индикатором риска возникновения у человека заболевания, повреждающего мозг.
Одна из теорий заключается в том, что плохая функция ушей вызывает большую когнитивную нагрузку и стресс на мозг.
Признаки сосудистой деменции:
- Проблемы с мышлением, памятью и когнитивными функциями
- Проблемы с планированием, организацией и принятием решений
- Проблемы с обработкой информации или органами чувств.
«Все эти симптомы, как правило, связаны с навыками критического мышления и ловкостью в решении проблем, на которые влияет плохое кровообращение в мозге. Эти симптомы также могут иметь остаточные последствия для остальной части их образа жизни, часто приводя к эмоциональному дискомфорту и перепадам настроения, если их не распознать».
Как снизить риск сосудистой деменции
Врач посоветовал выработать несколько привычек образа жизни, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Казалось бы, то, что хорошо для сердца, будет хорошо и для мозга.
Например, регулярно тренируясь, вы можете улучшить кровообращение сердца и мозга.
«Убедитесь, что вы каждую неделю выполняете кардио-упражнения. И старайтесь избегать употребления продуктов с высоким содержанием трансжиров».
Продукты с высоким содержанием трансжиров:
- Замороженная пицца
- Картофель фри
- Пончики
- Попкорн в микроволновой печи
- Кольца лука
- Продукты, приготовленные во фритюре.
Ранее МедикФорум писал о вреде гречневой каши для здоровья сосудов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий