Невролог: признак сосудистой деменции проявляется в проблемах со слухом

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Невролог: признак сосудистой деменции проявляется в проблемах со слухом


Врач рассказал, как здоровье ушей может косвенно влиять на риск развития сосудистой деменции.


«Сосудистая деменция — это форма деменции, которая обычно вызвана снижением притока крови к мозгу. Это снижение кровотока может быть вызвано множеством различных причин, таких как небольшие инсульты, обструкции или повреждение кровеносных сосудов головного мозга», - говорит врач-невролог Боценко Виктор специально для МедикФорум.

Сосудистая деменция несколько чаще встречается у мужчин.

Люди с семейным анамнезом сосудистой деменции также могут подвергаться несколько большему риску.

Другими факторами, повышающими вероятность развития сосудистой деменции, являются:
  • повышенное артериальное давление
  • нарушение слуха
  • курение
  • ожирение
  • депрессия
  • физическое бездействие
  • социальная изоляция
  • чрезмерное употребление алкоголя
  • травматическое повреждение мозга
  • высокий уровень загрязнения воздуха и вторичного табачного дыма


Невролог объяснил, как здоровье ушей человека может повлиять на риск сосудистой деменции из-за его связи со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

«Некоторые исследования показали, что существует корреляция между потерей слуха и снижением когнитивных функций»,- объясняет Боценко.

Он сказал, что в некоторых случаях это может означать, что здоровье ушей является индикатором риска возникновения у человека заболевания, повреждающего мозг.

Одна из теорий заключается в том, что плохая функция ушей вызывает большую когнитивную нагрузку и стресс на мозг.

Признаки сосудистой деменции:
  • Проблемы с мышлением, памятью и когнитивными функциями
  • Проблемы с планированием, организацией и принятием решений
  • Проблемы с обработкой информации или органами чувств.

«Все эти симптомы, как правило, связаны с навыками критического мышления и ловкостью в решении проблем, на которые влияет плохое кровообращение в мозге. Эти симптомы также могут иметь остаточные последствия для остальной части их образа жизни, часто приводя к эмоциональному дискомфорту и перепадам настроения, если их не распознать».

Как снизить риск сосудистой деменции


Врач посоветовал выработать несколько привычек образа жизни, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Казалось бы, то, что хорошо для сердца, будет хорошо и для мозга.

Например, регулярно тренируясь, вы можете улучшить кровообращение сердца и мозга.

«Убедитесь, что вы каждую неделю выполняете кардио-упражнения. И старайтесь избегать употребления продуктов с высоким содержанием трансжиров».


Продукты с высоким содержанием трансжиров:
  • Замороженная пицца
  • Картофель фри
  • Пончики
  • Попкорн в микроволновой печи
  • Кольца лука
  • Продукты, приготовленные во фритюре.
Невролог призывает всех, кто подозревает, что у них деменция, как можно скорее обратиться к врачу. При обнаружении на самых ранних стадиях лечение может замедлить прогрессирование заболевания.


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