Невролог: признак сосудистой деменции проявляется в проблемах со слухом

«Сосудистая деменция — это форма деменции, которая обычно вызвана снижением притока крови к мозгу. Это снижение кровотока может быть вызвано множеством различных причин, таких как небольшие инсульты, обструкции или повреждение кровеносных сосудов головного мозга», - говорит врач-невролог Боценко Виктор специально для МедикФорум.

повышенное артериальное давление

нарушение слуха

курение

ожирение

депрессия

физическое бездействие

социальная изоляция

чрезмерное употребление алкоголя

травматическое повреждение мозга

высокий уровень загрязнения воздуха и вторичного табачного дыма

«Некоторые исследования показали, что существует корреляция между потерей слуха и снижением когнитивных функций»,- объясняет Боценко.

Проблемы с мышлением, памятью и когнитивными функциями

Проблемы с планированием, организацией и принятием решений

Проблемы с обработкой информации или органами чувств.

«Все эти симптомы, как правило, связаны с навыками критического мышления и ловкостью в решении проблем, на которые влияет плохое кровообращение в мозге. Эти симптомы также могут иметь остаточные последствия для остальной части их образа жизни, часто приводя к эмоциональному дискомфорту и перепадам настроения, если их не распознать».

Как снизить риск сосудистой деменции

«Убедитесь, что вы каждую неделю выполняете кардио-упражнения. И старайтесь избегать употребления продуктов с высоким содержанием трансжиров».

Замороженная пицца

Картофель фри

Пончики

Попкорн в микроволновой печи

Кольца лука

Продукты, приготовленные во фритюре.

Сосудистая деменция несколько чаще встречается у мужчин.Люди с семейным анамнезом сосудистой деменции также могут подвергаться несколько большему риску.Невролог объяснил, какиз-за его связи со здоровьем сердечно-сосудистой системы.Он сказал, что в некоторых случаях это может означать, что здоровье ушей является индикатором риска возникновения у человека заболевания, повреждающего мозг.Одна из теорий заключается в том, чтоВрач посоветовал выработать несколько привычек образа жизни, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Казалось бы, то, что хорошо для сердца, будет хорошо и для мозга.Например, регулярно тренируясь, вы можете улучшить кровообращение сердца и мозга.Невролог призывает всех, кто подозревает, что у них деменция, как можно скорее обратиться к врачу. При обнаружении на самых ранних стадиях лечение может замедлить прогрессирование заболевания.Ранее МедикФорум писал о вреде гречневой каши для здоровья сосудов.

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