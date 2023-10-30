Врач Соломатина: эмоциональное состояние может зависеть от кишечной микрофлоры

«Нарушенный микробиом дает нам ощущение постоянной хандры, раздражительности, невозможности адаптации к каким-то раздражающим условиям», – поделилась Елена Соломатина с «Москвой 24».

Врач Соломатина заявила, что эмоциональное состояние может зависеть от кишечной микрофлоры, на которую в свою очередь, оказывает значительное влияния повседневный рацион человека и его пищевые привычки. При нездоровом, несбалансированном питании микрофлора кишечника переживает кризис, поскольку в ней перестают развиваться хорошие микроорганизмы. Результатом этого становятся эмоциональные проблемы.То, что кишечник определенным образом взаимодействует с мозгом, уже хорошо известно науке. Именно от баланса кишечных бактерий во многом зависит состояние психики, определяемой работой ЦНС. Поддерживать такой баланс помогает употребление продуктов, богатых клетчаткой или прошедших ферментацию, – это, например, разные овощи и фрукты, бобовые, кисломолочные и квашеные продукты. Если человек употребляет их недостаточно, но в то же время злоупотребляет сладостями и хлебобулочными изделиями, в его кишечной микрофлоре начинает активно расти патогенная флора, опасная для здоровья нервной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему клетчатку необходимо есть каждый день

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