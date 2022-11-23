Диетолог Соломатина рассказала о пользе семечек для нервов и сердца

«Семечки хороши для тех, кто нервозный. В них есть витамины группы B, которые тоже великолепно влияют на нервную систему», – уточнила Елена Соломатина, беседуя с «Москвой 24».

«Семечки забирают на себя излишки холестерина, сахара, различные токсины», – также сказала эксперт.

Диетолог Соломатина рассказала в интервью, что семечки являются богатым источником магния, успокаивающего нервную систему, а также дающего эффект сосудистого расслабления и снижения артериального давления. Вдобавок в них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, важные для работы сердца. Кроме того, продукт полезен тем, кто эмоционально возбудим, склонен к переживаниям, часто нервничает.Специалист добавила, что в составе семечек присутствует витамин E – один из лучших для профилактики атеросклероза и болезней сердца. Медик отметила, что витамин E действует как антиоксидант, предохраняя клеточные мембраны от разрушительного для них окислительного стресса. Подобное окисление чревато развитием ряда заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, рак.Соломатина дополнила: семечки дают организму растительный белок и клетчатку, улучшающую состояние кишечной микрофлоры. Кишечный микробиом влияет на иммунную и нервную системы, психическое состояние.Диетолог предупредила, что семечки противопоказаны при лишнем весе, при обостряющихся болезнях ЖКТ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям лучше отказаться от селедки.

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