Врач Мухина объяснила необходимость ежедневно есть клетчатку

«У человека должна быть привычка в обязательном порядке употреблять овощи, фрукты и зерновые на ежедневной основе. Они содержат много клетчатки, то есть пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника», – объяснила Марият Мухина «Москве 24».

Врач Мухина заявила в интервью, что клетчатку нужно есть ежедневно, и объяснила необходимость такой привычки. Специалистка отметила, что желудочный сок и ферменты. практически не разрушают ее, и клетчатка доходит в своем неизменном виде до кишечника. Пищевые волокна из которых она состоит, эффективно очищают кишечник, активизирует эвакуацию пищевых масс и избавляет от токсинов.Специалистка добавила, что клетчатка замедляет попадает в кровь холестерина и сахара, тем самым снижая их уровни. Другой ее плюс – это способность быть пребиотиком, то есть кормом для полезных кишечных бактерий, благодаря которым в ЖКТ синтезируются многие витамины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит умеренное употребление шампанского.

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