Врач Шафалинов назвал перекос лица и высовывание языка среди признаков аневризмы мозга

«Наибольшую угрозу представляют аневризмы сосудов головного мозга, которые зачастую диагностируют у молодых людей», - поделился профессор Шафалинов с «Царьград».

«Здесь может быть все: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, зрачки разного размера. Может быть такое, что человек высовывает язык, а он отклоняется вправо или влево. Еще может возникать парестезия конечностей с одной стороны», - перечислил профессор Шафалинов.

Доктор медицинских наук Шафалинов напомнил, что аневризма возникает, когда нарушается целостность сосудистой стенки. Происходит ее выпячивание и появляется образование, похожее на раздутый шарик, готовый в любой момент лопнуть. Именно последствиями своим разрыва аневризмы и опасны.Врач заявил, что признаками аневризмы бывают негативные неврологические изменения в функционировании тела. В частности, он назвал перекос лица и высовывание языка среди таких признаков аневризмы мозга.Многие люди не знают, что у них есть аневризма – она может существовать бессимптомно, пока не начинает расти и не подвергается риску разрыва. Среди факторов, влияющих на ее рост, врачи выделяют имеющуюся гипертонию, возраст и генетику, а также курение и злоупотребление алкоголем, высокие физнагрузки, избыток холестерина в крови.Также при аневризме в головном мозге могут возникать хроническая головная болт, частые моменты головокружения, двоение в глазах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки людей способствуют развитию атеросклероза.

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