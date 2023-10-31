Гастроэнтеролог Садыков: урчание в животе иногда бывает симптомом болезни

«Например, этот симптом проявляется при синдроме раздраженного кишечника. Также спровоцировать урчание могут рефлюкс, синдром избыточного бактериального и грибкового роста, кандиоз и другие недуги».

Может ли живот урчать от голода? Врач-гастроэнтеролог Садыков подтвердил, что такое действительно случается. Если пища не поступает на протяжении многих часов, желудок может активизироваться, чтобы доставить в кишечник сохранившиеся остатки еды. Его сокращения и вызывают звуки, которые называют урчанием.Но также урчание в животе бывает связано не с голодом, а с тем, что в пищу употребляются отдельные продукты. Например, продукты на основе молока. По словам врача Садыкова, при увеличении возраста у людей нередко возникает его непереносимость, поскольку организм вырабатывает меньше лактазы (фермент, помогающий усваивать молочный сахар лактозу). Урчание в этом случае проявляется вместе с дискомфортом, вздутием живота, диареей.Если организм становится чувствительным к глютену, он хуже переносит продукты и блюда из зерновых. После их употребления тоже возникают дискомфортные ощущения наряду с урчанием в животе.Кофе тоже может провоцировать урчание в животе, поскольку стимулирует работу желудка и кишечника.Садыков отметил, что деятельность пищеварительного тракта определенным образом взаимодействует с работой мозга. При стрессе или продолжительном напряжении, переживаниях желудок и кишечник начинают функционировать иначе, поэтому возникают звуки.Гастроэнтеролог обратил внимание на то, что урчание в животе иногда бывает симптомом болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после стресса не следует употреблять алкоголь и кофе

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