Урчанием в животе могут проявляться панкреатит и другие болезни

«Порой урчание в животе может свидетельствовать о переедании, о том, что пища была слишком тяжелой и калорийной. К тому же способствовать такому звуку могут продукты, вызывающие газообразование», - добавила специалист, беседуя с радио Sputnik.

«Урчание может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ: гастрите, панкреатите, холецистите и синдроме раздражённого кишечника», - проинформировала медик.

Врач Арзуманян сообщила, что урчанию в животе способствует перемещение воды, газов в тракте. В том случае, когда организм долго не получает пищу, он посредством рецепторов вырабатывает импульсы, ведущие к сокращениям, вызывающим звуки.Маргарита Арзуманян отметила, что для устранения урчания может быть полезен стакан выпитой воды, либо небольшая прогулка (можно пройтись ладе по квартире). Кроме того, гастроэнтеролог посоветовала включать в рацион продукты, улучшающие состав кишечной микробиоты – клетчатку, цельнозерновые, а также кисломолочные продукты.Если урчание начало проявляться периодически, нужно проконсультироваться о возможном обследовании с врачом, – поделилась специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диарея может быть одним из признаков заражения штаммом «кракен».

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