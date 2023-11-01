Онколог Карасев: появление припухлостей на шее может быть первым признаком лимфомы

«Такие изменения, как образование припухлостей на шее, в подмышках и над ключицей, не стоит оставлять без внимания. Это может быть первыми признаками лимфомы», - сообщил Карасев в Telegram.

«К отеку, боли в животе, тошноте и рвоте лимфомы могут привести в тот момент, когда разрастаются в брюшной полости», - предупредил Карасев.

Врач Карасев обратил внимание на то, что изменение в состоянии лимфоузлов может происходить при развитии рака лимфатической системы – лимфомы. Поэтому следует периодически самостоятельно обследовать лимфоузлы и следить за тем, не увеличиваются ли они в размере.На их увеличение, например, указывает появление припухлостей на шее, и это может быть первым признаком лимфомы.Врач добавил, что при лимфоме со временем можно заметить появление новых припухлостей или шишек на теле. Однако болевые ощущения отсутствуют.Медик заявил, что рак лимфатической системы очень успешно лечится, если диагностируется на раннем этапе. Терапия дает эффект почти в 90% случаев, когда заболевание обнаруживается своевременно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что урчание в животе иногда бывает симптомом болезни

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