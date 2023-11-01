Онколог Карасев: появление припухлостей на шее может быть первым признаком лимфомы

336 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/senior-woman-with-medical-problems_7794960.htm#query=neck%20lymph%20nodes&position=48&from_view=search&track=ais
женщина проверяет шею

Онколог Иван Карасев посоветовал россиянам заниматься самообследованием лимфоузлов.

Врач Карасев обратил внимание на то, что изменение в состоянии лимфоузлов может происходить при развитии рака лимфатической системы – лимфомы. Поэтому следует  периодически самостоятельно обследовать лимфоузлы и следить за тем, не увеличиваются ли они в размере.

На их увеличение, например, указывает появление припухлостей на шее, и это может быть первым признаком лимфомы.

«Такие изменения, как образование припухлостей на шее, в подмышках и над ключицей, не стоит оставлять без внимания. Это может быть первыми признаками лимфомы», - сообщил Карасев в Telegram.

Врач добавил, что  при лимфоме со временем можно заметить появление новых припухлостей или шишек на теле. Однако болевые ощущения отсутствуют.

«К отеку, боли в животе, тошноте и рвоте лимфомы могут привести в тот момент, когда разрастаются в брюшной полости», - предупредил Карасев.

Медик заявил, что рак лимфатической системы очень успешно лечится, если диагностируется на раннем этапе. Терапия дает эффект почти в 90% случаев, когда заболевание обнаруживается своевременно.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что урчание в животе иногда бывает симптомом болезни.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Симптомы рака (лимфомы): отек в трех частях тела может быть предупреждающим знаком
Онколог Карасев: неприятные ощущения после еды могут указывать на рак
Увеличение лимфоузлов может быть первым признаком неходжкинской лимфомы
Теги : лимфома, признаки рака, Иван Карасев
Врач Мухина: напитки из иван-чая и лемонграсса могут заменить гипертоникам кофе
Врач Белоусов назвал требующие отказа от кофе проблемы со здоровьем
Врач Амеличкина посоветовала есть молочный шоколад не больше 20 грамм в день