Врач Соломатина: полный отказ от алкоголя положительно скажется на мозге и внешности

«Отказ от употребления алкоголя благотворно скажется на работе печени, мозга, а также состоянии кожи», - сказала Елена Соломатина «Москве 24».

«При полном отказе от спиртного внешний вид человека улучшается», - подчеркнула медик.

Врач-диетолог Соломатина сообщила, какие изменения могут произойти в организме человека, если он полностью откажется от алкоголя. В частности, отметила она, полный отказ от алкоголя положительно скажется на мозге.Специалистка напомнила, что алкоголь является токсином. Кожа как самый большой орган, выводящий нежелательные вещества, может сильно страдать от его разрушающего действия, на лице появляется сосудистая сетка.Соломатина добавила, что из-за токсичного эффекта алкоголя может меняться состояние клеток головного мозга, что способно привести к негативным психическим реакциям. Отказавшись от спиртного, человек может существенно улучшить функционирование головного мозга и нервной системы.Кроме того, его печень становится гораздо лучше защищена от развития ожирения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы на долгие годы, – об этом рассказал кардиолог Филипп Копылов..

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