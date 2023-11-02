Врач Филева: состояние кожи на локтях и коленях могут ухудшать гипотиреоз и диабет

«Если кожа на локтях или коленях стала очень грубой, начала шелушиться или трескаться, изменился ее цвет или ощущается зуд, необходимо обратиться к врачу, потому что эти симптомы могут быть признаками серьезных заболеваний», - поделилась медик с изданием «Доктор Питер».

Зимой кожа на локтях и коленях «портится» у многих: становится более сухой и грубой из-за нехватки витамина D и других неблагоприятных сезонных изменений. Но иногда ее состояние ухудшается в очень большой степени – эти случаи не должны оставаться без внимания, заявила врач Александра Филева.Специалистка обратила внимание на то, что здоровье кожи обеспечивается не только витамином D: организм должен получать достаточно витаминов А, Е и комплекса B, микроэлементов. Помимо этого, состояние кожи на локтях и коленях могут ухудшать эндокринные заболевания – диабет, патологии щитовидной железы.При развитии сахарного диабета второго типа и гипотиреоза, кожа становится подверженной сухости, шелушению, трещинам, грибковым поражениям.Также состояние кожи на локтях и коленях могут ухудшать гормональные изменения: например, снижение уровня эстрогена.Другая возможная причина – псориаз, являющийся аутоиммунным заболеванием кожи. У людей с псориазом на коже появляются чешуйчатые бляшки. Кроме того, возникновением чешуек может проявляться ихтиоз – заболевание, которое иногда развивается как последствие имеющихся проблем с ЖКТ, опухолей или сахарного диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появляющиеся на шее припухлости могут быть признаком рака лимфатической системы.

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