Психиатр Баева: для защиты от психических расстройств важно чаще радовать себя

«Расстройства могут появиться из-за утраты чего-то значимого, нелюбимой работы, конфликтов и высокого темпа жизни», - предупредила Баева в комментарии aif.ru.

«Маленькие радости: вкусный десерт, приятный кинофильм, объятия с близкими возвращают ощущения эмоциональной наполненности и контроля своей жизни», - поделилась эксперт.

Специалистка констатировала, что психические расстройства часто возникают вследствие разрушительного действия на организм повседневного стресса.Специалистка уточнила, что тяжелые эмоциональные переживания, которые люди испытывают в такие моменты, провоцируют психогенные психические расстройства. При этом могут возникать бесконтрольные беспокойство и тревожность, депрессивность, нарушения сна, неврозы.По словам Баевой, для защиты от психических расстройств важно чаще радовать себя. Следует самим стараться создавать ситуации, дарящие позитивные эмоции.Кроме того, для защиты от психических расстройств психиатр считает полезным знать о каких-то навыках психологической самопомощи (это, например, могут быть разные дыхательные упражнения). Что также важно для сохранения крепкой психики – это регулярный достаточной продолжительный сон, физическая активность и прогулки на свежем воздухе.Еще одно условие: не следует замыкаться в себе. При наличии проблем с психикой нужно говорить об этом с близкими, обращаться за профессиональной помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стресс влияет на появление гипертонии в молодом возрасте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.