Психиатр Баева: для защиты от психических расстройств важно чаще радовать себя

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психическое расстройство

Психиатр Алана Баева: нелюбимая работа и высокий темп жизни могут довести до психических расстройств.

Специалистка констатировала, что психические расстройства часто возникают вследствие разрушительного действия на организм повседневного стресса.

«Расстройства могут появиться из-за утраты чего-то значимого, нелюбимой работы, конфликтов и высокого темпа жизни», - предупредила Баева в комментарии aif.ru.

Специалистка уточнила, что тяжелые эмоциональные переживания, которые люди испытывают в такие моменты, провоцируют психогенные психические расстройства. При этом могут возникать бесконтрольные беспокойство и тревожность, депрессивность, нарушения сна, неврозы.

По словам Баевой, для защиты от психических расстройств важно чаще радовать себя. Следует самим стараться создавать ситуации, дарящие позитивные эмоции.

«Маленькие радости: вкусный десерт, приятный кинофильм, объятия с близкими возвращают ощущения эмоциональной наполненности и контроля своей жизни», - поделилась эксперт.

Кроме того, для защиты от психических расстройств психиатр считает полезным знать о каких-то навыках психологической самопомощи (это, например, могут быть разные дыхательные упражнения). Что также важно для сохранения крепкой психики – это регулярный достаточной продолжительный сон, физическая активность и прогулки на свежем воздухе.

Еще одно условие: не следует замыкаться в себе. При наличии проблем с психикой нужно говорить об этом с близкими, обращаться за профессиональной помощью.

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Алана Баева
Алана Баева
Здоровье
психиатр, психотерапевт
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Теги : расстройства психики, влияние стресса, Алана Баева
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