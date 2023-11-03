Кардиолог Дикур: вызывать артериальную гипертонию в молодом возрасте может стресс

«диагностируется при повышении давления до140 и 90 миллиметров ртутного столба и выше».

«В современном мире на фоне жизни в условиях хронического стресса, неправильного питания и низкого уровня физической активности артериальная гипертензия может дебютировать у людей, моложе 40 лет и даже моложе 30 лет», - констатировала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Кардиолог Дикур напомнила, что артериальная гипертония является болезнью повышенного давления:Наиболее тяжелые последствия такого нарушения – это инфаркт и инсульт.Врач обратила внимание на то, что гипертония отнюдь не является «возрастной» болезнью, появляющейся у человека из-за старения. Развитие опасного сосудистого заболевания может произойти и в молодом возрасте: гипертонией страдают даже подростки.Оксана Дикур добавила, что многие ученые считают: вызывать проблемы с давлением и артериальную гипертонию в молодом возрасте может стресс. В частности, неблагополучное воздействие хронического стресса на организм связано с повышенным уровнем стрессовых гормонов, а также с чрезмерной активацией иммунных реакций. В результате может возникать воспаление, запускающее разные патологические процессы, включая повышение артериального давления.Кардиолог подчеркнула, что при развитии гипертонии может не возникать симптомов. Своевременно диагностировать ее можно только при периодическом измерении – это простой, но самый эффективный метод обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головная боль часто бывает результатом проблем с позвоночником или мышцами шеи

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