Кардиолог Дикур: вызывать артериальную гипертонию в молодом возрасте может стресс
По словам кардиолога Оксаны Дикур, дебют артериальной гипертонии может состояться в возрасте моложе 40 лет или даже 30 лет.
Кардиолог Дикур напомнила, что артериальная гипертония является болезнью повышенного давления:
«диагностируется при повышении давления до140 и 90 миллиметров ртутного столба и выше».
Наиболее тяжелые последствия такого нарушения – это инфаркт и инсульт.
Врач обратила внимание на то, что гипертония отнюдь не является «возрастной» болезнью, появляющейся у человека из-за старения. Развитие опасного сосудистого заболевания может произойти и в молодом возрасте: гипертонией страдают даже подростки.
Оксана Дикур добавила, что многие ученые считают: вызывать проблемы с давлением и артериальную гипертонию в молодом возрасте может стресс. В частности, неблагополучное воздействие хронического стресса на организм связано с повышенным уровнем стрессовых гормонов, а также с чрезмерной активацией иммунных реакций. В результате может возникать воспаление, запускающее разные патологические процессы, включая повышение артериального давления.
«В современном мире на фоне жизни в условиях хронического стресса, неправильного питания и низкого уровня физической активности артериальная гипертензия может дебютировать у людей, моложе 40 лет и даже моложе 30 лет», - констатировала врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Кардиолог подчеркнула, что при развитии гипертонии может не возникать симптомов. Своевременно диагностировать ее можно только при периодическом измерении – это простой, но самый эффективный метод обследования.
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Оксана Дикур
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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