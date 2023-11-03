Кардиолог Дикур: вызывать артериальную гипертонию в молодом возрасте может стресс

394 Фото: https://unsplash.com/photos/a-doctor-checking-a-patients-blood-pressure-with-a-stethoscope-bzj1U0udLnM
измерение давления


По словам кардиолога Оксаны Дикур, дебют артериальной гипертонии может состояться в возрасте моложе 40 лет или даже 30 лет.

Кардиолог Дикур напомнила, что артериальная гипертония является болезнью повышенного давления:

«диагностируется при повышении давления до140 и 90 миллиметров ртутного столба и выше».

Наиболее тяжелые последствия такого нарушения – это  инфаркт и инсульт.

Врач обратила внимание на то, что гипертония отнюдь не является «возрастной» болезнью, появляющейся у человека из-за старения. Развитие опасного сосудистого заболевания может произойти и в молодом возрасте: гипертонией страдают даже подростки.

Оксана Дикур добавила, что многие ученые считают: вызывать проблемы с давлением и артериальную гипертонию в молодом возрасте может стресс. В частности, неблагополучное воздействие хронического стресса на организм связано с повышенным уровнем стрессовых гормонов, а также с чрезмерной активацией иммунных реакций. В результате может возникать воспаление, запускающее разные патологические процессы, включая повышение артериального давления.

«В современном мире на фоне жизни в условиях хронического стресса, неправильного питания и низкого уровня физической активности артериальная гипертензия может дебютировать у людей, моложе 40 лет и даже моложе 30 лет», - констатировала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Кардиолог подчеркнула, что при развитии гипертонии может не возникать симптомов. Своевременно диагностировать ее можно только при периодическом измерении – это простой, но самый эффективный метод обследования.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головная боль часто бывает результатом проблем с позвоночником или мышцами шеи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Оксана Дикур
Оксана Дикур
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
Читать MedikForum.ru в
Давление ниже 140/90 в пожилом возрасте может увеличивать риск смерти
Гипертония в раннем возрасте чревата преждевременной смертью – кардиолог
Повышенное давление в пожилом возрасте может снижать риск смерти, заявили немецкие врачи
Теги : причины гипертонии, возраст, Оксана Дикур
Врач Сидоркина: стресс и проблемы с щитовидной железой могут вызвать раннюю седину
Не только усталость: 5 признаков того, что вы страдаете от дефицита витамина D
Гепатолог Ткаченко назвал металлический привкус одним из признаков рака