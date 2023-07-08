Терапевт Белова: металлический привкус во рту может говорить о болезни почек и печени

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рот

Терапевт Александра Белова: металлический привкус во рту бывает признаком серьезных заболеваний, включая диабет, проблемы с почками и печенью.

Терапевт Белова рассказала в беседе с «МедикФорум», что металлический привкус во рту является частым проявлением дисгевзии – нарушения, означающего изменение вкусовых ощущений.

«Причины привкуса металла во рту могут быть как очень серьезными, так и простыми», - констатировала врач.

Говоря о наиболее серьезных причинах этого явления, терапевт Белова отметила: металлический привкус во рту может говорить о болезни почек и печени, невыявленном сахарном диабете, некоторых видах рака, деменции. В то же время, констатировала врач, когда причина дисгевзии оказывается настолько серьезной, она обычно сопровождается другими неблагополучными симптомами, а не только вызывает жалобы на странный вкус во рту.

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Белова назвала возможные причины металлического привкуса, из-за которых он возникает чаще, чем в случаях серьезных заболеваний.
  • Плохая гигиена полости рта, проблемы с зубами и деснами, в том числе гингивит, пародонтит.
  • Прием лекарств и пищевых добавок.
  • ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию.
  • Беременность.
  • Аллергические реакции.
Также, предупредила врач, металлический привкус во рту может объясняться проникновением в организм (например, при вдыхании) определенных химических веществ

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«Это может произойти, например, если кто-то вдыхает инсектициды или при воздействии на организм ртути или свинца, который может содержаться в краске, пыли, почве, воде, посуде, косметических средствах».

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