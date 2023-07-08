Терапевт Белова: металлический привкус во рту может говорить о болезни почек и печени

«Причины привкуса металла во рту могут быть как очень серьезными, так и простыми», - констатировала врач.

Плохая гигиена полости рта, проблемы с зубами и деснами, в том числе гингивит, пародонтит.

Прием лекарств и пищевых добавок.

ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию.

Беременность.

Аллергические реакции.

«Это может произойти, например, если кто-то вдыхает инсектициды или при воздействии на организм ртути или свинца, который может содержаться в краске, пыли, почве, воде, посуде, косметических средствах».

Терапевт Белова рассказала в беседе с «МедикФорум», что металлический привкус во рту является частым проявлением дисгевзии – нарушения, означающего изменение вкусовых ощущений.Говоря о наиболее серьезных причинах этого явления, терапевт Белова отметила: металлический привкус во рту может говорить о болезни почек и печени, невыявленном сахарном диабете, некоторых видах рака, деменции. В то же время, констатировала врач, когда причина дисгевзии оказывается настолько серьезной, она обычно сопровождается другими неблагополучными симптомами, а не только вызывает жалобы на странный вкус во рту.Белова назвала возможные причины металлического привкуса, из-за которых он возникает чаще, чем в случаях серьезных заболеваний.Также, предупредила врач, металлический привкус во рту может объясняться проникновением в организм (например, при вдыхании) определенных химических веществРанее портал MedikForum.ru писал о том, что сухой кашель может возникать у человека из-за патологий пищеварительного тракта.

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