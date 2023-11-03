Врач Конев назвал сжимающую боль за грудиной и слабость предвестниками инсульта

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боль в груди

Кардиолог Юрий Конев перечислил изменения в состоянии организма, способные оказаться предвестниками инсульта.

Врач Конев назвал сжимающую боль за грудиной и слабость предвестниками инсульта, его  комментарий получила «Общественная Служба Новостей».

«О надвигающемся инсульте могут говорить повышение артериального давления, головокружение и слабость. О предпосылках к инфаркту свидетельствует сжимающая боль за грудиной», - сказал кардиолог.

Юрий Конев обратил внимание на то, что названные симптомы возможного инсульта являются неспецифическими. Эти изменения могут казаться проявлением рутинных и не столь опасных недомоганий – например, переутомления или реакцией организма на перемену погоды.

Кардиолог добавил, что подверженность сосудистым катастрофам увеличивается из-за влияния нездорового образа жизни. Недостаток физической активности Конев назвал одним из ключевых факторов, ухудшающих состояние сосудов головы и сердца. Помимо этого, сосудистая система страдает из-за неполноценного сна, несбалансированного питания и злоупотребления рафинированными продуктами. Вдобавок с возрастом кровь начинает тяготеть к сгущению.

«С возрастом у людей может появиться повышенный «коагуляционный потенциал», то есть свертываемость крови», - предупредил эксперт

Медик посоветовал взрослым россиянам проверять и «держать» в узде свое артериальное давление. Его повышение является одним из показателей риска возможного инсульта или инфаркта миокарда. За лечением повышенного давления необходимо обращаться к специалистам.

Ранее портал MedikForum.ru писал о возможном развитии артериальной гипертонии в молодом возрасте.

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Юрий Конев
Юрий Конев
Здоровье
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ
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Теги : признаки инсульта, раннее выявление, Юрий Конев
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