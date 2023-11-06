Врач делится тремя признаками в кашле, которые требуют визита к врачу

«Вы знаете, что это вирус, когда у вас одновременно с ним появляется насморк, у вас может болеть голова, подниматься температура. Кроме того, при инфекции вы часто чувствуете боль при кашле, а иногда даже при одышке. В целом, хотя все эти симптомы кажутся ужасающими, они проходят в течение трех недель», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Когда следует обратиться к врачу по поводу кашля

«Если вам не станет лучше в течение трех недель, если ваши симптомы ухудшаются, если вы чувствуете себя особенно плохо, это может иметь бактериальную природу. В этот момент вам, возможно, придется пойти к своему терапевту».

«Мед сам по себе является антисептиком, он также помогает покрыть горло, чтобы избавиться от першения. Лимон содержит витамин С, который помогает оптимизировать вашу иммунную систему. Имбирь является природным противовоспалительным средством. Мы можем использовать это вместо сиропов от кашля и средств, подавляющих кашель, которые вы продаете в аптеке».

Воздушно-капельные раздражители окружающей среды

Аспирация во время глотания

Сердечная недостаточность

Легочные инфекции

Коклюш

Рак легких

Другие заболевания легких

Психологические расстройства

С понижением температуры и скоплением людей в домах вирусы и другие инфекции радуются и распространяются среди населения.Сидите ли вы в автобусе или просматриваете полки местного супермаркета, звуки кашля в настоящий момент начинают разноситься повсюду.Что это за мучительный кашель и что можно сделать, чтобы его вылечить? Покашляйте минуту или две, и вы можете подумать, что что-то «пошло не туда». Покашляйте день или два, и вы можете подумать, что подхватили простуду или грипп. Через неделю на ум могут прийти бронхит или аллергия. Но через три-четыре недели ваш разум начинает метаться, и беспокойство начинает нарастать.В это осеннее время у многих людей возникает инфекция грудной клетки, которая может иметь как вирусную, так и бактериальную природу.По словам врача, чаще всего эти инфекции вызываются вирусом, а это означает, что вы можете использовать домашние средства и лекарства, отпускаемые без рецепта, чтобы выздороветь.Однако врач предупредил о трех признаках, которые могут означать, что пора обратиться к терапевту по поводу кашля. Вирусный кашель обычно проходит в течение трех недель и обычно не требует обращения к врачу.Тем не менее, есть три тревожных признака, которые могут указывать на бактериальную инфекцию и, возможно, должны быть обследованы вашим лечащим врачом.К счастью, врач раскрыла три ингредиента, которыми она пользуется при лечении кашля в домашних условиях:Ранее МедикФорум писал о том, как укрепить кости.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.