Онколог Астраханцев: определенное количество родинок означает склонность к меланоме

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родинки

Онколог Максим Астраханцев: многочисленные родинки на теле могут означать повышенный риск рака кожи.

Онколог Астраханцев сообщил, что людям с большим количеством родинок следует заботиться о защите свой кожи. По словам медика, определенное количество родинок означает склонность к меланоме. Если их больше 50, то человек в группе риска.

«Исследования показывают, что у людей с более чем 50 родинками повышается риск развития меланомы – агрессивного вида рака кожи. Им стоит тщательнее защищать кожу от ультрафиолета», – сказал Астраханцев в комментарии для РИАМО.

Специалист отметил, что во время летнего отдыха или в поездках в жаркие страны необходимо пользоваться кремами для кожи с высоким показателем защиты от солнца: на них должно значится SPF-50. Если отдых пляжный, то на пляж лучше выходить в те часы, когда солнце не палит, – это ранее утро до 10 часов или вечер после 17 часов.

Астраханцев добавил, что зимой кожа тоже подвергается воздействию солнечного света. К тому же ультрафиолет обладает свойством отражаться от снега. В солнечный день в заснеженной зимней обстановке кожа может подвергаться его особенно сильному воздействию.

Но также врач обратил внимание на то, что солнечный свет в определенном количестве важен для здоровья, так как побуждает организм производить витамин D, имеющий большое значение для состояния костей, иммунитета. Если переусердствовать с защитой от солнца, можно пострадать от его дефицита.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что защиту организма от рака улучшает ежедневный прием ферментированных продуктов.

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Максим Астраханцев
Максим Астраханцев
Здоровье
онколог-химиотерапевт
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Теги : родинки, меланома, Максим Астраханцев
Онколог Астраханцев: определенное количество родинок означает склонность к меланоме
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