Врач Астраханцев: трансжиры, алкоголь и продукты с нитратами ведут к раку

«содержащийся в алкоголе этанол является опасным канцерогеном».

«С максимальной бдительностью стоит относиться к чипсам, сухарикам и прочим снекам. Помимо избытка трансжиров, они насыщены искусственными ароматизаторами и красителями», - предупредил эксперт в беседе с RT.

Врач Астраханцев сообщил в интервью, что для защиты от развития рака необходимо, в первую очередь, сокращать и контролировать потребление спиртных напитков –По словам врача, с частым приемом алкоголя ассоциируется возникновение таких видов рака как рак полости рта, а также злокачественные опухоли в печени, толстой и прямой кишке, молочных железах.Помимо этого, добавил онколог Астраханцев, риск рака повышается в связи с употреблением в пищу трансжиров. Их источиками в рационе часто становятся маргарин и приготовленные с его использованием изделия, а также полуфабрикаты, фастфуд, кондитерские лакомства.Медик отметил, что большие дозы трансжиров в питании провоцируют, помимо прочего, развитие диабета, болезней сосудов и сердца.Максим Астраханцев добавил, что склонность к онкозаболеваниям усиливается из-за пристрастия к сладкому. Данная привычка способствует ожирению и заболеваемости диабетом – в их случае возрастает подверженность разным типам рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранние признаки рака печени могут проявляться во время еды.

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