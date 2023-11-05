Врач Павлова: ежедневный прием ферментированных продуктов содействует защите от рака

«Квашеная капуста улучшает работу кишечника, в результате происходит полное или частичное исчезновение метеоризма, спазмов, поноса, запора, тяжести. Благодаря восстановлению целостности кишечной стенки употребление этого продукта ведет к снижению онкологических рисков», - рассказала медик в Telegram о пользе одного из них.

«Большая часть иммунной (лимфоидной) ткани находится именно в кишечнике», - заявила врач.

Врач Павлова констатировала, что ежедневный прием ферментированных продуктов эффективно помогает в защите от развития рака. В частности, к таким продуктам относятся кисломолочные изделия, квашеные овощи.Павлова напомнила, что ферментированные продукты отличаются своей способностью положительно влиять на состояние кишечника – в первую очередь, за счет улучшения состояния его микрофлоры. Такие продукты содействуют росту полезных кишечных бактерий, и от того, что у человека оздоровляется кишечник, происходит укрепление общего иммунитета и здоровья.Павлова добавила, что употреблять ферментированные продукты полезно также для поддержания здорового веса или похудения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Алексей Ковальков назвал томатную пасту одним из самых полезных при раке продуктов.

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