Врач Павлова: ежедневный прием ферментированных продуктов содействует защите от рака
Доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала регулярно есть для улучшения защиты своего организма от рака ферментированные продукты (например квашеную капусту).
Врач Павлова констатировала, что ежедневный прием ферментированных продуктов эффективно помогает в защите от развития рака. В частности, к таким продуктам относятся кисломолочные изделия, квашеные овощи.
«Квашеная капуста улучшает работу кишечника, в результате происходит полное или частичное исчезновение метеоризма, спазмов, поноса, запора, тяжести. Благодаря восстановлению целостности кишечной стенки употребление этого продукта ведет к снижению онкологических рисков», - рассказала медик в Telegram о пользе одного из них.
Павлова напомнила, что ферментированные продукты отличаются своей способностью положительно влиять на состояние кишечника – в первую очередь, за счет улучшения состояния его микрофлоры. Такие продукты содействуют росту полезных кишечных бактерий, и от того, что у человека оздоровляется кишечник, происходит укрепление общего иммунитета и здоровья.
«Большая часть иммунной (лимфоидной) ткани находится именно в кишечнике», - заявила врач.
Павлова добавила, что употреблять ферментированные продукты полезно также для поддержания здорового веса или похудения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Алексей Ковальков назвал томатную пасту одним из самых полезных при раке продуктов.
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Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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