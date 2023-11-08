Елена Малышева назвала ковры одним из источников канцерогенов в квартире
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева: ковер в квартире может стать накопителем канцерогенных веществ.
Елена Малышева назвала ковры одним из источников канцерогенов в квартире. Канцерогены – это вещества, способные своим воздействием на организм вызывать развитие рака, провоцируя в нем клеточные мутации. В частности, канцерогенами являются вещества, содержащиеся в табачном дыме. Если в квартире с расстеленными коврами обитают курильщики, этот предмет интерьера становится источником третичного курения (оно означает, что на человека воздействуют компоненты табачного дыма, оседающие на окружающих его вещах).
«Домашние ковры в квартирах курильщиков могут поглощать табачный дым, накапливать и спустя время выделять вызывающие рак вещества», - заявила Елена Малышева.
Можно ли сделать ковры безопасными для здоровья? Да, можно. По словам специалистов, этого позволяет добиться их тщательная чистка. Кроме того, квартиру необходимо регулярно проветривать.
В каких квартирах лучше не стелить ковры? Доктор Малышева предупредила: людям, склонным к проявлениям и обострениям аллергии, бронхиальной астмы, – следует жить в обстановке без ковров.
«В коврах обитают грибки и пылевые клещи, главные провокаторы бронхиальной астмы», - констатировала врач.
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Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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