«Домашние ковры в квартирах курильщиков могут поглощать табачный дым, накапливать и спустя время выделять вызывающие рак вещества», - заявила Елена Малышева.

«В коврах обитают грибки и пылевые клещи, главные провокаторы бронхиальной астмы», - констатировала врач.

Елена Малышева назвала ковры одним из источников канцерогенов в квартире. Канцерогены – это вещества, способные своим воздействием на организм вызывать развитие рака, провоцируя в нем клеточные мутации. В частности, канцерогенами являются вещества, содержащиеся в табачном дыме. Если в квартире с расстеленными коврами обитают курильщики, этот предмет интерьера становится источником третичного курения (оно означает, что на человека воздействуют компоненты табачного дыма, оседающие на окружающих его вещах).Можно ли сделать ковры безопасными для здоровья? Да, можно. По словам специалистов, этого позволяет добиться их тщательная чистка. Кроме того, квартиру необходимо регулярно проветривать.Доктор Малышева предупредила: людям, склонным к проявлениям и обострениям аллергии, бронхиальной астмы, – следует жить в обстановке без ковров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, к каким нарушениям может привести ношение тесных носков.

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