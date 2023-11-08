Лучше, чем кофе: эти 7 альтернатив гарантированно разбудят вас

1. Мятный чай

"Исследования показывают, что этот чай полезен для повышения физической работоспособности и повышения уровня кислорода в мозге", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

2. Женьшень

"Сегодня его используют для улучшения памяти и выносливости, а также для повышения концентрации внимания. Попробуйте женьшень в популярной форме чая или принимайте его в виде капсул, чтобы насладиться его эффектом".

3. Вода

4. Мака

"Например, добавьте несколько ложек мака в смузи или подогрейте его с растительным молоком, чтобы начать день без кофеина и бодрствовать".

5. «Кофе» из корня цикория

"Хотя напиток не так сильно будит, как кофеин, содержащийся в кофе, многим людям сам ритуал приготовления помогает разбудить усталые веки".

6. Кэроб или рожковое дерево

"Кэроб также содержит большое количество противодиабетического препарата пинитола, который оказывает инсулиноподобное действие, что в сочетании с содержащимися в нем минералами обеспечивает ощущение прилива энергии".

7. Корень розы

"Есть также доказательства того, что корень розы улучшает физическую работоспособность и может снизить умственную усталость.

Чаще всего (и наиболее легко доступен) его употребляют в качестве пищевой добавки".

Почти как на автопилоте многие люди впервые готовят чашку кофе утром. Несмотря на то, что кофе имеет различные преимущества для здоровья, отказаться от кофеина сложно .Вот почему стоит попробовать эти семь натуральных альтернатив — возможно, одна из них вскоре заменит вам утренний кофе.Мятный чай освежает.Поскольку мята растет невероятно быстро, вы можете вырастить ее самостоятельно и всегда иметь под рукой свежую. Просто погрузите свежие или сушеные листья в горячую воду на несколько минут и наслаждайтесь свежим мятным чаем.Если вы посмотрите на ингредиенты популярных энергетических напитков, среди них, скорее всего, окажется женьшень. В традиционной китайской медицине женьшень используется как средство, придающее энергию, поскольку считается, что он укрепляет пять внутренних органов (селезенку, легкие, сердце, печень и почки) и обостряет ум.Как всем известно, вода полезна для организма – и она может даже оказывать тонизирующее действие, поскольку обезвоживание вызывает усталость. Вместо кофе просто пейте утром теплую или холодную воду, желательно с добавлением лимона или ягод для большего вкуса.Если у вас обычно возникают проблемы с употреблением достаточного количества воды, вы можете начать свой день с этого стакана воды. В течение дня вы также можете установить цель, которую необходимо достичь.Кресс-салат мака известен на протяжении веков не только как эффективный способ улучшить функцию надпочечников, но также улучшает умственную концентрацию и снижает утомляемость.Кофе из корня цикория — один из лучших способов имитировать вкус и ритуал приготовления кофе: корень обжаривается, а затем источает кофейный аромат.Корень цикория содержит различные волокна, положительно влияет на пищеварение и доказал свою эффективность при повышенном уровне сахара в крови. Чтобы его приготовить, просто растворите порошок в горячей воде и добавьте молоко или подсластите по желанию.Кэроб, плод рожкового дерева, наиболее известен тем, что используется в качестве альтернативы шоколаду.Дерево выращивали на протяжении тысячелетий, потому что оно очень питательно: плоды содержат белки, витамины А и В, а также углеводы и различные минералы.Поскольку рожковое дерево слаще какао, его можно использовать для приготовления смузи или горячего шоколада без добавления сахара.Родиола — многолетнее цветущее растение, которое часто используют для повышенияГоворят, что корень родиолы улучшает внимание и память.Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя на месяц.

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