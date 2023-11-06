Отказ от алкоголя на месяц помогает значительно улучшить работу головного мозга

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отказ от пива

Отказ от приема алкоголя в течение месяца способствует минимум пяти позитивным изменениям в состоянии организма, включая головной мозг.

Благодаря отказу от спиртного оздоровляется не только печень. О том, какие преимущества для человеческого организма таит отказ от алкоголя на месяц, рассказала «Вечерняя Москва», ссылаясь на телеканал Fox News.

Конечно, нагрузка на печень в результате такого воздержания ослабевает, что улучшает регенерационную функцию органа. Но отказ от алкоголя благоприятно сказывается и на работе других органов: в частности, это помогает нормализовать деятельность пищеварительного тракта.

Вдобавок отказ от алкоголя на месяц помогает значительно улучшить работу головного мозга и вместе с этим   настроение, а также устойчивость к стрессу. Человек становится менее «взрывным» и раздражительным.

«Отказ от алкоголя на 30 дней положительно влияет на работу головного мозга, благодаря чему психика получает время восстановиться, а настроение идет в гору», - приводится мнение исследователей.

Еще одно хорошее изменение заключается в улучшении качества сна. Ночной сон становится крепче, облегчается засыпание, становится менее тяжелым утреннее пробуждение.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит регулярное употребление ферментированных продуктов.

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Отказ от алкоголя на месяц помогает значительно улучшить работу головного мозга
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