«Отказ от алкоголя на 30 дней положительно влияет на работу головного мозга, благодаря чему психика получает время восстановиться, а настроение идет в гору», - приводится мнение исследователей.

Благодаря отказу от спиртного оздоровляется не только печень. О том, какие преимущества для человеческого организма таит отказ от алкоголя на месяц, рассказала «Вечерняя Москва», ссылаясь на телеканал Fox News.Конечно, нагрузка на печень в результате такого воздержания ослабевает, что улучшает регенерационную функцию органа. Но отказ от алкоголя благоприятно сказывается и на работе других органов: в частности, это помогает нормализовать деятельность пищеварительного тракта.Вдобавок отказ от алкоголя на месяц помогает значительно улучшить работу головного мозга и вместе с этим настроение, а также устойчивость к стрессу. Человек становится менее «взрывным» и раздражительным.Еще одно хорошее изменение заключается в улучшении качества сна. Ночной сон становится крепче, облегчается засыпание, становится менее тяжелым утреннее пробуждение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит регулярное употребление ферментированных продуктов.

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