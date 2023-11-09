Тренировки: 5 признаков того, что вам пора отдохнуть

Тренируйтесь более мотивировано с днями отдыха

"В зависимости от этого между двумя интенсивными тренировками должно быть не менее двух дней отдыха, прежде чем та же часть тела снова будет задействована с полной нагрузкой", - говорит врач общей практики Александрова Елена специально для МедикФорум.

1. Слишком сильный стресс

"Если баланс между встречами и семейными обязанностями уже достаточно напряжен, тренировка может подождать. Хотя спорт может быть отличным выходом из стресса, это не всегда так. В этой ситуации важно прислушиваться к своему телу".

2. Слишком мало сна

«Недостаточный сон подавляет выработку гормона лептина, который отвечает за подавление аппетита, и увеличивает выработку грелина, который способствует тяге к еде», - объясняет врач.

3. Ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься спортом, если вы больны

4. Слишком усердные тренировки

"Боль просто показывает, что организм восстанавливает мышечные волокна, поврежденные во время тренировки, чтобы продолжить рост. Перерыв необходим, чтобы организм мог восстановить повреждения".

5. Правильно восстанавливайтесь после интенсивных занятий спортом

«После длительной и интенсивной физической активности метаболическая система организма, возможно, достигла предела своих возможностей. Поэтому рекомендуется полноценно отдыхать, пить воду и спать в течение как минимум трех-семи дней».

Интенсивные упражнения и— это просто часть здоровой и полноценной жизни. Но многое не всегда помогает.Упорно тренироваться каждый день – не очень хорошая идея. Мало того, что тренировки становятся неприятной рутиной, у организма еще и нет времени на восстановление.С другой стороны, подходящий и заслуженный перерыв обеспечивает огромную мотивацию для следующей сессии. При этом снижается риск травм и ненавистного плато производительности.Сколько дней отдыха имеет смысл, варьируется от человека к человеку и зависит от нескольких факторов: насколько человек стар и физически активен или как долго и интенсивно проводились тренировки?Но независимо от того, какие тренировочные блоки вы выполнили, бывают моменты и этапы, когда лучше избегать упражнений.Во время тренировки частота пульса значительно увеличивается. Это предъявляет дополнительные требования к организму и приводит к увеличению общего стресса. Для некоторых людей это может даже повысить уровень стресса. Особенно, если поход в спортзал — это еще один раздражающий пункт в вашем списке дел, который вы хотите вычеркнуть.В особенно напряженные дни подумайте о том, чтобы сменить тренировку и выбрать тренировки, которые успокаивают тело и разум, например йогу или длительные прогулки.Спокойный сон необходим, когда дело касается физического здоровья. Однако многие люди не уделяют первоочередное внимание ночному сну. После напряженных дней с малым количеством сна, вероятно, лучше отложить спортзал на второй план.Без достаточного количества сна тренировки в любом случае будут менее эффективными — и увеличится риск получения травмы. Лучше: отдохните и на следующий день вернитесь в спортзал с новымиЕсли вы слабы и больны, спортзал – не лучшее место для восстановления.Любой, у кого жар, должен всегда оставаться в постели и никогда не заниматься физическими упражнениями. Физические нагрузки только создают дополнительную нагрузку на организм, а обезвоживание не облегчает работу иммунной системы.Если тренировка была особенно напряженной и на следующий день у вас болели суставы и мышцы, вам обязательно следует сделать перерыв в тренировке.Тупая боль в мышцах в основном возникает после завершения новой тренировки, особенно силовой.Изнурение себя тренировками вместо того, чтобы давать телу достаточный отдых, не только нарушает наращивание мышечной массы, но и резко увеличивает риск травм.Чтобы определить оптимальное время восстановления, всегда следует учитывать, какому стрессу подвергся организм: чем большему стрессу подвергся организм, тем продолжительнее должна быть последующая фаза восстановления.Фаза активного восстановления также может поддержать организм, поскольку увеличивает кровообращение, необходимое для регенерации. Прогулки, плавание или легкая йога — это то, что сейчас нужно.Ранее МедикФорум писал о причинах появления заед.

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