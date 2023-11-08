Врач Эдигер: заеды могут возникать при тяжелых эндокринных нарушениях

«Заеды или ангулярный хейлит могут появляться либо из-за причин, связанных с полостью рта, либо ввиду общесистемных проблем организма», - заявил медик.

«Заеды – это в первую очередь маркер иммунодефицита, кандидоза и достаточно тяжелых эндокринных заболеваний», - констатировал врач.

О заедах говорят, когда в уголках губ возникают болезненные воспалительные участки с трещинами и ранками. По словам врача Александра Эдигера, иногда такие заеды появляются в связи с серьезными заболеваниями.Что значит общесистемные проблемы? Например, это имеющийся диабет или проблемы с надпочечниками, анемия, хронические заболевания ЖКТ, снижение иммунитета.Эдигер добавил, что вызывать появление заед могут не только серьезные проблемы, и если они быстро заживают, волноваться не нужно. Длительное воспаление или часто возникающие ранки в углах рта – это повод проконсультироваться с врачом, обследоваться. Медик уточнил, что при заедах, не заживающих дольше недели, правильнее будет обратиться к специалисту, так как это может говорить о существенном ослаблении иммунитета по некой причине, произошедшем инфицировании, об этом проинформировала «Общественная служба новостей».Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах больной щитовидной железы.

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