Терапевт Хухрев: внезапная сильная боль в пояснице может вызываться камнями в почках

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боль в спине

Терапевт Алексей Хухрев назвал указывающие на камни в почках симптомы.

Терапевт Хухрев констатировал, что камнями в почках вызывается внезапная сильная боль в пояснице. Такая боль свойственна почечной колике – это самый очевидный симптом почечнокаменной болезни.

Медик обратил внимание на то, что сильная боль в пояснице, вызванная камнями в почках, обычно носит внезапный характер.

«Это одна из самых сильных болей. Поясница болит так, что у человека начинается рвота и он «на стену лезет". Возникает все это внезапно», - заявил Хухрев «Москве 24».

Другим признаком патологии является появление в моче крови. Медик пояснил, что кровь появляется из-за движения мелких камней, царапающих стенки.

Что влияет на появление камней в почках? Нарушения в организме, которые ведут к неблагоприятным изменениям кальциевого метаболизма и повышению уровня кальция. Из вредных привычек – употребление большого количества кофеина, недостаточное питье воды, малоподвижность.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : камни в почках, признаки болезней, Алексей Хухрев