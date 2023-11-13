Врач Мясников: нелеченая гипертония и высокий сахар в крови губят человеку почки

«Ориентироваться на симптомы не стоит – почки не болят вообще, за исключением мочекаменной болезни или абсцесса. И у каждого четвертого человека снижается скорость клубочковой фильтрации, а у каждого десятого уже выраженные проблемы», - сказал специалист.

«Чаще всего на диализе находятся больные с нелеченой гипертонией и диабетом».

Врач Мясников сообщил, что нарушения в работе почек являются очень распространенной медицинской проблемой. При этом многие люди не знают, что их почки не в порядке, поскольку симптомы патологии отсутствуют.Александр Мясников отметил, что почечные нарушения серьезно повышают риск болезней сердца, а также негативно влияют на иммунитет. Он объяснил, что часто становится причиной таких нарушений в повседневной жизни.В частности, почки сильно страдают из-за состояний, вызываемых нестабильностью артериального давления: они плохо переносят как повышение, так и понижение АД. Так, если давление вдруг становится низким, в почках может возникать ишемия, после которой работа парного органа уже может и не восстановиться до прежних нормальных показателей. Что касается высокого давления, врач Мясников предостерег: нелеченая гипертония и высокий сахар в крови губят человеку почки.Кроме того, на функционировании почек пагубно сказывается недостаточное употребление воды, имеющиеся камни в мочеточнике или аденома простаты, малоподвижность и постоянное сидение на месте, лишний вес. Вдобавок очень вредной для почек Мясников назвал привычку бесконтрольно принимать лекарства, особенно антибиотики и обезболивающие препараты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отек ступней и спазмы в икрах могут быть признаком патологии сердца

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