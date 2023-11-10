Кардиолог Панова: отек ступней и спазмы в икрах могут возникать из-за проблем с сердцем

«Заметное опухание и увеличение в размере ступней и лодыжек может быть маркером сердечной недостаточности», - сказала кардиолог.

«Если вы испытываете сильную боль в груди, даже когда просто сидите и ничего не делаете, и при этом чувствуете себя плохо, ощущаете тошноту, – вызывайте скорую помощь», - поделилась советом Анна Панова.

В беседе с «МедикФорум» кардиолог Панова констатировала, что болезни сердца могут проявляться по-разному: их симптоматика более обширна, чем боли и давление в грудной клетке. В частности, при сердечных патологиях достаточно часто наблюдаются отеки – конкретно отеки ступней и лодыжек.Панова добавила, что организм человека с сердечной недостаточностью может плохо справляться с выведением жидкости. Ее застой, помимо отечности, вызывает увеличение веса, а если скопившаяся жидкость попадает в легкие, – одышку.Помимо отека ступней, из-за проблем с сердцем также могут возникать спазмы в икрах. Кардиолог уточнила, что спазмы в икрах во время ходьбы могут быть признаком заболевания периферических артерий (ЗПА) – распространенной патологии, при которой в артериях ног происходит накопление жировых отложений, ограничивающее кровоснабжение их мышц.Еще проблемы с сердцем могут быть причиной общего плохого самочувствия, состояния дурноты, тошноты. Специалистка подчеркнула: если чувство тошноты ощущается вместе с болью или дискомфортом в груди, это может быть очень опасным сигналом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что часто храпящие люди рискуют пострадать от раннего инсульта или инфаркта.

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