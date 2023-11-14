Онколог Шорина: большинство случаев рака являются следствием образа жизни

«Ряд исследований доказывает, что подавляющее число выявленных онкозаболеваний – результат образа жизни людей, а не наличие «плохих генов»», - сказала Шорина РИАМО

«Важно иметь разнообразный рацион, богатый микро- и макронутриентами», - подчеркнула медик.

«Крайне важно вовремя проходить чекапы не только общие, но и узконаправленные, если у вас имеется хроническое заболевание», - поделилась эксперт.

Онколог Шорина констатировала в интервью, что большинство случаев рака расцениваются учеными как следствие образа жизни людей. Последствия нездорового образа жизни являются модифицируемыми факторами риска онкологических болезней, уточнила врач.Врач добавила, что влияние образа жизни распространяется не только на сферу онкозаболеваний – с этим связано развитие практически любой патологии, не обоснованной генетически. В частности, подверженность заболеваниям может зависеть от рациона.Помимо этого, отметила Шорина, канцерогенным фактором являются такие привычки в образе жизни многих людей как курение и злоупотребление алкоголем, сидячее времяпровождение и недостаток физических нагрузок.Онколог посоветовала для защиты от рака практиковать как можно больше здоровых привычек, а также не пренебрегать профилактическими осмотрами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от своевременного завтрака способствует развитию проблем со здоровьем

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