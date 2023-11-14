Диетолог Павловская: у современных детей часто возникает ожирение старческого типа

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ребенок ест гамбургер

Диетолог Елена Павловская: современные дети стали часто страдать от того же типа ожирения, которое обычно развивается в связи со старением.

Диетолог Павловская сообщила, что ожирение, наблюдаемое у современных детей, часто бывает старческого типа. То есть, в детском организме не просто увеличивается количество жировой массы, но одновременно с этим возникают неблагополучные изменения, свойственные процессам старения, –  уменьшение мышц, ослабление костей.

Павловская добавила, что ожирение старческого типа нередко возникает у детей, не имеющих на первый взгляд проблем с лишним весом. Тем не менее физиологически в их теле недостаточно развита мышечная ткань, а место некоторых мышц занимает жир.

«Индекс массы тела у таких детей нормальный, а вот процент жира в составе тела у них высокий при сниженной мышечной массе. Отсюда и слабость, и проблемы с сердцем и сосудами», - цитирует эксперта КП.

По словам врача, во многом развитию этого «феномена» способствует нездоровое питание детей, из-за которого они не получают достаточно белка, витаминов, микроэлементов. Кроме того, досуг современных детей  все чаще является чем-то неподвижным: как правило, это сидение с гаджетом. Отсутствие необходимых нагрузок ведет к тому, что мышцы перестают функционировать должным образом.

Павловская обратила внимание на то, что ожирению старческого типа (саркопеническому) особенно часто подвергаются современные мальчики.

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Елена Павловская
Елена Павловская
Здоровье
диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : ожирение у детей, дети, Елена Павловская
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